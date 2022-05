Łódzkie biurowce dla Fujitsu już gotowe! Tak wyglądają na zewnątrz i w środku

Dwa budynki biurowe łódzkiej Fuzji spod kreski Medusa Group – M4 i M4A – są już gotowe, a do ich wnętrz wprowadziła się firma Fujitsu.

Zakończyły się prace przy realizacji dwóch biurowców stanowiących część współczesnej zabudowy łódzkiej Fuzji, pofabrycznego kompleksu rewitalizowanego przez Echo Investment.

Oba budynki uzyskały pozwolenie na użytkowanie, a ich główny najemca firma Fujitsu – jeden z największych na świecie dostawców infrastruktur i wsparcia informatycznego – rozpoczął pracę w nowym biurze.

Biurowce zaprojektowane zostały przez pracownię Medusa Group.

Kolejny fragment miastotwórczej inwestycji Echo Investment ukończony. Biurowce w Fuzji to integralna część powstającej na tym pofabrycznym terenie przestrzeni miejskiej, która dzięki prowadzonej inwestycji ponownie zaczyna tętnić życiem. Dwa budynki biurowe – M4 i M4A - to łącznie ponad 19 tysięcy mkw. nowoczesnej przestrzeni zasilającej łódzki rynek biurowy.

- Takie projekty, jak Fuzja umacniają pozycję Łodzi na gospodarczej mapie Polski i Europy. Pofabryczne imperium Scheiblera, kulturowa i historyczna spuścizna włókienniczej Łodzi, odzyskuje na naszych oczach blask. Nowo powstałe biurowce wkomponowują się nie tylko w zabytkowy charakter tego miejsca, ale także w biznesowy charakter Łodzi, która postrzegana jest jako otwarte i przyjazne przedsiębiorcom miejsce do prowadzenia swojego biznesu. Oferta dla branży usługowej to przede wszystkim atrakcyjne warunki zatrudnienia i życia w Łodzi, co wynika z faktu, iż konsekwentnie odmieniamy wizerunek miasta, które przez lata było postrzegane jako posiadające wielki potencjał wizualny oraz architektoniczny przy jednoczesnych widocznych niedostatkach co do stanu technicznego tkanki historycznej – mówi o inwestycji Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi

#FuzjaForFujitsu

Głównym najemcą biurowców M4 i M4A jest łódzki zespół Fujitsu Poland Global Delivery Centre. Łódzka historia firmy rozpoczęła się w marcu 2009 roku otwarciem kluczowej lokalizacji w globalnej sieci serwisowej Fujitsu.

Centrum świadczy usługi wsparcia IT dla klientów globalnych w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą IT (klienta końcowego i centra danych), usług aplikacyjnych i badań w rozwoju najnowszych technologii i produktów innowacyjnych oraz zarządzania finansami i księgowością dla podmiotów Fujitsu. To tutaj 365 dni w roku, 24 godziny na dobę setki specjalistów proponuje rozwiązania i wspiera 119 największych marek, ze wszystkich branż: finansowej, bankowości, motoryzacyjnej, usługowej, przemysłowej, produkcyjnej czy telekomunikacyjnej.

Decyzja o konsolidacji i wybór nowej lokalizacji to kolejny krok w rozwoju firmy na terenie Łodzi.

- Przystępując do projektu utworzenia naszego nowego biura w Fuzji, chcieliśmy przede wszystkim zapewnić jak najwyższy komfort naszym pracownikom. Pandemia mocno wyznaczyła nam kierunek, w którym należało podążać. Nasze nowe biuro jest zaprojektowane tak, by stwarzało sprzyjające warunki zarówno do swobodnej, kreatywnej pracy, lecz przede wszystkim do spotkań zawodowych. Świetne zaplecze kuturalno-rekreacyjne wokół obiektu daje też dodatkową możliwość spotkań ze znajomymi po pracy. A to wszystko przypieczętowane jest niepowtarzalnym łódzkim klimatem, który uwielbiamy – mówi Aleksandra Durzyńska-Prochowska, Dyrektor Zarządzająca Fujitsu Polska GDC.

Biuro Fujitsu GDC Poland w nowych biurowcach łódzkiej Fuzji, fot. Maciej Lulko

Aby nowe biuro w pełni spełniało oczekiwania pracowników, zespół Fujitsu przeprowadził wewnętrzną ankietę. Na podstawie jej wyników przygotowano projekt nowej lokalizacji. „Hot seats”, sale konferencyjne z zaawansowanymi technologiami do spotkań online, otwarte przestrzenie idealne do organizacji większych spotkań, burz mózgów czy warsztatów, pokoje do pracy cichej – to wszystko wypełniło nową przestrzeń najemcy.

Eleganckie, elastyczne, ekologiczne

Parter obu biurowców zdobi szklana fasada, natomiast na pozostałych kondygnacjach powtarzalnych znajduje się elewacja w postaci specjalnej okładziny z żaluzji, wkomponowanej poziomo w przestrzeń międzyokienną.

Częścią biurowców jest także wpisana do rejestru zabytków ściana, stanowiąca pozostałość po budynku, pełniącym za czasów świetności dawnej fabryki funkcję bielnika, magla wodnego oraz suszarni. W ramach prowadzonej przez Echo Investment inwestycji, historyczna ściana poddana została pracom konserwatorskim, przypominając o fabrycznej tradycji miejsca.

Biurowce zaprojektowane przez Medusa Group posiadają certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, a ich użytkowanie będzie przyjazne dla środowiska dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań wpływających na niskie zużycie energii i znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

- Jesteśmy związani z Łodzią od ponad 20 lat. Dostrzegamy szereg zmian jakie dzieją się na naszych oczach - ale z czego jesteśmy szczególnie dumni – z naszym udziałem. Biznesowa mapa Polski wzbogaca się o kolejny, świetnie rokujący region. Łodź zmienia się zarówno wizualnie, jak i staje się ciekawym środowiskiem do rozwoju biznesu. Od początku 2022 roku dostarczyliśmy na łódzki rynek biurowy ponad 34 tys mkw. nowoczesnej i dopasowanej do potrzeb przestrzeni do pracy. Przy alei Piłsudskiego rozpoczął pracę biurowiec REACT, a w Fuzji biurowce M4 i M4A. Realizacja budynków biurowych w zabytkowym otoczeniu jakim jest Fuzja była wyzwaniem, jednak dzięki wspólnej pracy wielu zespołów osiągnęliśmy wspaniały efekt końcowy. Niezwykle cieszymy się, że w biurowce stały się nową siedzibą firmy Fujitsu. Jestem przekonana, że praca w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Fuzja będzie dla naszego najemcy komfortem i przyjemnością - mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment.

Fuzja – nowe miejsce spotkań w Łodzi

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje.

Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.