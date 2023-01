Łódzkie kamienice w trakcie metamorfozy

Pięknieją dwie łódzkie kamienice na odcinku ul. Nawrot – między ul. Piotrkowską i ul. Sienkiewicza. Jedna z nich dostała nowe życie po 30 latach.

Przy ul. Nawrot 2A dobiega końca remont frontowej elewacji, realizowany przez wspólnotę mieszkańców z miejskim dofinansowaniem (182 tys. zł) z programu dotacji na remonty i renowacje obiektów w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W 2022 r. magistrat współfinansował łącznie 27 takich inwestycji.

Jeszcze bardziej spektakularną metamorfozę, bo całościową, przechodzi wpisana do gminnego rejestru zabytków kamienica przy ul. Nawrot 13. Przez ponad 30 lat niszczała, niezamieszkana po wybuchu gazu, do którego doszło w niej jesienią 1987 r. Popadający w ruinę dom kupiła grupa prywatnych inwestorów, która podjęła się jego kapitalnego remontu. Trwa on już ponad 2 lata, ale pieczołowicie odnowioną fasadę, bogatą w detale architektoniczne, można podziwiać już od paru miesięcy. W środku toczą się jeszcze prace budowlane, które mają zakończyć się w połowie 2023 r. Inwestorzy zapowiadają 46 mieszkań klasy premium i lokale użytkowe na parterze. Skalę remontu trudno nawet opisać. Wszystkie budynki tworzące nieruchomość zostały nadbudowane, a dzięki powiększeniu lokali na górnych kondygnacjach powstaną tam wysokie na 7 m apartamenty z antresolami. Będą też dwie windy, których w budynku wcześniej nie było.