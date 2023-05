Łódzkie Orientarium uhonorowane Grand Prix SARP 2023!

Orientarium Zoo Łódź zdobyło najbardziej prestiżową nagrodę w Polsce - Grand Prix SARP 2023. To projekt Szlachcic Architekci.

Orientarium Zoo Łódź zdobyło nagrodę Grand Prix SARP 2023.

To kolejna nagroda, jaką może pochwalić się Orientarium Zoo Łódź. Wcześniej obiekt został już doceniony w European Property Awards 2022-2023 i International Property Awards.

W konkursie Nagroda Roku SARP architekci wyróżniają projekty, które powstały na terenie Polski i zostały oddane do użytku w minionym roku kalendarzowym. W tym roku do konkursu zgłoszono aż 93 projekty, a do ścisłego finału jury wybrało 19 finalistów. Wśród zgłoszonych propozycji największe uznanie, a tym samym Grand Prix, zyskało Orientarium Zoo Łódź, za którego projekt odpowiada pracowania Szlachcic Architekci sp. z o. o.

- Niezmiennie cieszą nas wyróżnienia, które otrzymujemy. Specjaliści, architekci w Polsce i na świecie doceniają nasz projekt i to, w jaki sposób został wkomponowany w ogród i przestrzeń dookoła. Dla nas ważne jest też to, że doceniają nas nasi goście. W zeszłym roku odwiedziło nas milion osób. W tym roku liczymy na to, że nadal chętnie będą nas odwiedzać zarówno turyści, jak i sami łodzianie. – mówi Arkadiusz Jaksa prezes Orientarium Zoo Łódź.

Orientarium w Łodzi zajmuje powierzchnię blisko 10 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. To największy tego typu obiekt w Polsce i jeden z największych oraz najnowocześniejszych w Europie. W strefie oceanicznej znajduje się najdłuższy podwodny tunel. Ma on długość 26 metrów i jest niemal o połowę dłuższy niż tunel w Afrykarium we Wrocławiu.