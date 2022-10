Łódzkie osiedle z pierwszym w Polsce własnym punktem mobilnym

Mieszkańcy widzewskiego osiedla Zenit od Echo Investment, które zostanie oddane do użytku już pod koniec tego roku, będą mieli do dyspozycji własną flotę elektrycznych rowerów, hulajnóg i aut. Naładują je dzięki ekologicznej infrastrukturze zasilanej energią słoneczną. Pierwsze pojazdy wypożyczą wiosną 2023 roku.

– Zenit jest pierwszym osiedlem zaprojektowanym zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Miasta Łodzi. Dzięki swoim zaawansowanym i ekologicznym rozwiązaniom będzie wyróżniać się także w skali całego kraju. To właśnie tu powstanie pierwszy osiedlowy punkt mobilności. Mieszkańcy inwestycji położonej we wschodniej części Łodzi otrzymają do dyspozycji własną wypożyczalnię pojazdów zasilanych energią elektryczną. To doskonała, ekologiczna alternatywa dla posiadania własnego środka transportu. Na terenie osiedla Zenit zarówno jednoślady, jak i auta napędzane elektrycznie, będą dostępne dosłownie na wyciągnięcie ręki – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment. – Takie mobilne huby działają już z powodzeniem w kompleksach biurowych czy przestrzeni miejskiej, ale do tej pory żadne osiedle w Polsce nie miało podobnego punktu na własny użytek. Łódź będzie więc tu pionierem - dodaje.

Jadę, kiedy chcę, na zielono

Osiedlowy punkt mobilności Echo Share to wydzielona przestrzeń, z której ekopojazdy będą mogli wynająć tylko mieszkańcy Zenitu. Na początku we flocie znajdą się elektryczne hulajnogi, elektryczne rowery, w tym rower cargo, oraz samochód osobowy. W planach jest także samochód dostawczy, który pomoże urządzającym się mieszkańcom w przewożeniu mebli oraz większych elementów wyposażenia.

Echo Share będzie wyposażony w pełną infrastrukturę służącą do ładowania pojazdów elektrycznych. Co ważne, ładowarki będą zasilane energią pozyskaną dzięki panelom fotowoltaicznym zainstalowanym na osiedlu. Pierwsze pojazdy mieszkańcy osiedla Zenit wypożyczą wiosną 2023 roku.

– Osiedlowy punkt mobilności, budowany w partnerstwie z Echo Investment i Keratronik, to kolejny przykład na to, że korzystanie z zielonej energii jest nie tylko wyrazem dbania o środowisko i sposobem na oszczędności. Ekorozwiązania mogą jednocześnie być po prostu wygodne i pomagać w codziennym życiu. W ramach naszej współpracy z Echo Investment przedstawiliśmy również koncepcję zabudowania dachów instalacjami fotowoltaicznymi oraz budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych. W przyszłości wytworzona energia mogłaby być wykorzystana do zasilania części wspólnych budynków np. wind, urządzeń wentylacji i klimatyzacji czy stacji ładowania samochodów elektrycznych – mówi Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu Veolia Energia Łódź.

Rezerwuję, skąd chcę

Mieszkańcy osiedla będą mieć dostęp do usług Echo Share za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji. Dzięki niej sprawdzą dostępność pojazdów, zarezerwują wybrany model i dokonają płatności. W aplikacji można też sprawdzić zasięg pojazdów i poziom ich naładowania. Choć nie będzie ograniczenia terytorialnego, to rozpoczęcie podróży i jej zakończenie wypożyczonym środkiem transportu zawsze musi mieć miejsce w osiedlowym punkcie mobilności. Dla mieszkańców osiedla Zenit ważny jest także koszt wypożyczenia pojazdu z Echo Share. Będzie on średnio nawet dwa razy mniejszy niż cena wynajmu rynkowego odpowiednika.