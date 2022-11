Łódzkie Śródmieście odzyskuje kolejne perły architektury

W budynkach przy ul. Rewolucji 13,15,17 w Łodzi trwają intensywne roboty budowlane. Ekipy prowadzą prace wykończeniowe we wnętrzach oraz przy odnowie detali na elewacjach i we wnętrzach. Wykonawca przygotowuje się do zagospodarowania podwórek.

Rewolucji 1905 r. 13

W kamienicy nr 13 trwa malowanie elewacji od strony dziedzińca, wykonywane są prace na klatce schodowej i w prześwicie bramowym. Zamontowano wszystkie drzwi w pomieszczeniach. Rozpoczęto też montaż zaworów na węźle ciepłowniczym. W najbliższym czasie rozpocznie się tzw. biały montaż w łazienkach oraz instalowanie osprzętu elektrycznego.

Rewolucji 1905 r. 15

Pod adresem Rewolucji 1905 r. 15 właśnie zakończono roboty na elewacji frontowej oraz płytowanie ścianek na poddaszu. Trwa montaż parapetów i prace wykończeniowe na wszystkich piętrach. Dostarczono już drzwi do kompletu lokali. W następnej kolejności wykonawca planuje montaż okien i witryn na parterze od ulicy oraz wykonanie gładzi na frontowej klatce schodowej. Planowany jest również montaż paneli podłogowych, a także instalacji – wentylacyjnej i cieplnej (zakładanie grzejników).

Rewolucji 1905 r. 17

Na posesji przy Rewolucji 1905 r. 17 wykonano już tynki z ociepleniem, a na elewacji zamontowano gzyms wieńczący wraz z obróbkami blacharskimi. Wewnątrz trwa układania posadzek oraz montaż drzwi i parapetów. W najbliższym czasie wykonawca planuje kontynuować ważne prace przy scalaniu ściany stykającej się z kamienicą przy ul. Wschodniej 50. Ponadto kontynuowane będą roboty wentylacyjne. Wkrótce w budynku ma być włączone ogrzewanie.