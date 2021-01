LPP Fashion Lab z zielonym biurowcem. To projekt JEMS Architekci

LPP oddało właśnie do użytku nowy budynek na ul. Łąkowej o łącznej powierzchni 17,5 tys. m2. Otwarcie obiektu kończy pierwszy etap rozbudowy kompleksu LPP Fashion Lab, który docelowo ma składać się z 4 biurowców i umożliwić obecność większości gdańskich zespołów w tej samej lokalizacji w gdańskiej dzielnicy Dolne Miasto. Zakończenie całości inwestycji przewidywane jest na 2027 r.

– Projekt utworzenia kampusu LPP Fashion Lab na ul. Łąkowej rozpoczął się jeszcze w 2015 roku wraz z całościową modernizacją dotychczasowej siedziby spółki w Gdańsku. Dwa lata później, przystępując do budowy budynku, który właśnie oddajemy do użytku, powstała koncepcja utworzenia ekologicznego kompleksu biurowców wpisujących się w architekturę tej dzielnicy Gdańska. Takie podejście umożliwi nam skupienie większości kilkutysięcznej grupy pracowników centrali LPP w jednej lokalizacji. Rozwiązanie to wpisuje się w zmiany zachodzące w LPP w kierunku organizacji omnichannelowej, która wymaga ścisłej współpracy i szybkiego przepływu wiedzy pomiędzy naszymi zespołami. Jednocześnie idea kampusu, który wcielamy w życie, ma przemawiać do naszych pracowników – pasjonatów mody i współczesnego dizajnu. Chcemy, by przestrzeń, którą tworzymy, odzwierciedlała ducha LPP, łączenie sztuki, mody i biznesu – mówi Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

W nowym obiekcie pracę rozpoczęła już część zespołów projektowych marki Reserved oraz dział omnichannel. Budynek utrzymany w stylu industrialnym powstał wg. projektu grupy JEMS Architekci w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

– Zależało nam by kompleks Fashion Lab wpisywał się w historyczny obraz dzielnicy nawiązując do przemysłowych tradycji Dolnego Miasta. Nowy budynek odtwarza pierzeję, czyli ciąg frontowych budynków ulicy Łąkowej, utrzymując charakter przedwojennej zabudowy z dawną Fabryką Tytoniu czyli obecną siedzibą Centrali LPP i Fabryki Karabinów – mówi Łukasz Piwoński, dyrektor administracyjno-techniczny LPP.

Obiekt o łącznej powierzchni 17,5 tys. m2 podzielono na nadziemną przestrzeń biurową o powierzchni 8,5 tys. m2 oraz część podziemną o łącznej powierzchni 9 tys. m2 – z dwupoziomowym garażem. Konstrukcję sięgającą 18 metrów wysokości wykonano z 15 tys.m3 betonu.

– To tak, jakbyśmy wybudowali betonową jezdnię o długości 10 km – z ul. Łąkowej do naszego Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim. Również waga wykorzystanej stali może przemawiać do wyobraźni – wbudowane w konstrukcję 1 200 ton można porównać do wagi 800 średnich samochodów – zwraca uwagę Łukasz Piwoński.

Firma od 2020 roku realizuje cele nowej strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”. Jednym z jej filarów jest zrównoważony rozwój infrastruktury budynków centrali i sieci sprzedaży. Celem jest zachowanie standardów nowoczesnego i zrównoważonego budownictwa, które spełni wymogi certyfikacji BREEAM. Dlatego już na etapie projektowania spółka postawiła na prośrodowiskowe rozwiązania decydując się m.in. na instalację szarej wody, dzięki czemu do spłukiwania toalet w budynku wykorzystywana jest deszczówka. Wprowadzono także specjalne zbiorniki do gromadzenia wody opadowej na potrzeby podlewania nią terenów zielonych. Ponadto zastosowano technologię stropów chłodzących, obecnych na 80% powierzchni użytkowej budynku, które są alternatywą dla standardowej klimatyzacji.