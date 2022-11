Lubelskie z dwoma nowymi dworcami

W Kraśniku i Sadurkach otwarto nowe dworce kolejkowe. 7 listopada skorzystali z nich pierwsi podróżni.

W Kraśniku i Sadurkach otwarto nowe dworce. Oba budynki powstały w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Ich budowy były dofinansowane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa nowych dworców w Kraśniku i Sadurkach kosztowała odpowiednio 5,4 mln zł brutto i 5,16 mln zł brutto.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A, a wykonawcą inwestycji realizowanych w formule „Projektuj i buduj” było konsorcjum firm Heli-Factor Sp. z o.o. i Merx Sp z o.o.

Dworce w Kraśniku i Sadurkach to budynki zrealizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiej koncepcji PKP S.A.

Odznaczają się one prostą i geometryczną bryłą z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej. Funkcjonalnie budynki są podzielone na dwie części przykryte wspólnym zadaszeniem. W pierwszej z nich mieści się przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Urządzono go zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze w jasnej kolorystyce, z dużym dostępem światła dziennego, dostającego się do wnętrza przez wielkoformatowe szklane witryny. Poczekalnię wyposażono w ławki, gabloty, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, system informacji głosowej oraz zegar. Jest ona również w pełni klimatyzowana. W jej sąsiedztwie znajduje się toaleta, natomiast w drugiej części każdego z dworców mieści się niewielka przestrzeń na wynajem. Pod zadaszeniem, które przykrywa obie części, zlokalizowano również ławki, a także stojaki rowerowe (w każdej lokalizacji pomieszczą one po 28 jednośladów) wraz ze stacją naprawy rowerów.

Dworce są niemal identyczne, ale różni je wygląd elewacji. W Kraśniku jest ona wykończona wielkoformatowymi płytami w kolorze białym i melanżowo-szarym, natomiast w Sadurkach została ona wykonana z drewna modrzewiowego, co jest nawiązaniem do wyglądu historycznego budynku dworca.

– W Polsce przybywa nowoczesnych i funkcjonalnie zaprojektowanych dworców kolejowych, takich jak te, które właśnie otwarto w Kraśniku i Sadurkach. Jestem przekonany, że niewielkie, ale komfortowe obiekty będą dobrze służyć wszystkim podróżnym i mieszkańcom. Budowa nowych dworców to część naszego wielkiego projektu, którego celem jest dalsza modernizacja polskiej kolei – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Nowy dworzec w Sadurkach, fot. mat. pras.

– Otwarcie dworców w Sadurkach i Kraśniku to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy województwa lubelskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zrealizowane w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego budynki staną się wizytówkami Sadurek i Kraśnika oraz ułatwią pasażerom podróżowanie koleją po województwie. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Budynki są pozbawione barier architektonicznych oraz wyposażone w wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są m.in. ścieżki prowadzące w budynkach i ich otoczeniu, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastowe zestawienie kolorystyki wnętrz dworców, a także tablice dotykowe z planami obiektów.

Na dworcach w Kraśniku i Sadurkach wdrożono kilka rozwiązań przyjaznych środowisku. Wśród nich m.in. energooszczędne oświetlenie, pompy ciepła, a także panele fotowoltaiczne na dachach budynków do pozyskiwania „zielonej energii”. Za pracę urządzeń na dworcach odpowiadają systemy inteligentnego zarządzania budynkami. Optymalizują one zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody.

Przebudowa dworców w Kraśniku i Sadurkach objęła również ich najbliższe otoczenie. Oprócz uporządkowania zieleni i nowych chodników w sąsiedztwie nowych dworców wyznaczono miejsca parkingowe. W Kraśniku jest ich łącznie 6 oraz niewielki postój typu kiss&ride, natomiast w Sadurkach udostępniono podróżnym 11 miejsc postojowych, w tym dwa przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz jedno dla rodzin z dziećmi.