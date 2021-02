Lublin może mieć park większy od Łazienek Królewskich

Na Górkach Czechowski w Lublinie powstać może naturalistyczny park o powierzchni 75 hektarów i ekologiczne osiedle mieszkaniowe. – Chcemy stworzyć miejsce, będące zieloną wizytówką miasta Lublin. Jedyny naturalistyczny park o tak dużej powierzchni w mieście, w otoczeniu obecnej zabudowy mieszkaniowej i przyszłego osiedla TBV – mówi dr Piotr Szkołut, architekt krajobrazu, współautor koncepcji parku na Górkach Czechowskich. Czy koncepcja zostanie sfinalizowana? Możliwe, że już 17 lutego zdecyduje o tym Naczelny Sąd Administracyjny.

Już niedługo Górki Czechowskie mogą zmienić się nie do poznania. Na 30 procentach terenu może stanąć najbardziej nowoczesne i ekologiczne osiedle mieszkaniowe w Lublinie, a na reszcie naturalistyczny park o powierzchni 75 hektarów dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta. Czy tak się stanie? Możliwe, że już 17 lutego zdecyduje o tym Naczelny Sąd Administracyjny.

Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana konieczna jest zmiana obowiązującego planu zagospodarowania terenu Górek Czechowskich. W tym miejscu już dzisiaj można wybudować kolejne domy towarowe, hale magazynowe, obiekty handlowe oraz sportowe, na które zapotrzebowanie w Lublinie jest znikome. Właściciel terenu, czyli TBV Investment, zawnioskował do Rady Miasta Lublin o zmianę funkcji z terenów inwestycyjnych, biurowych i handlowo–usługowych na mieszkalno–usługowe.

– Lublinianie potrzebują zarówno nowych mieszkań, dobrych warunków do życia, jak i zielonych terenów do spędzania wolnego czasu. Chcemy im to jak najszybciej umożliwić – mówi Wojciech Dzioba, prezes lubelskiej firmy TBV Investment. – Przekazaliśmy miastu za symboliczną złotówkę 75ha terenu, na którym na własny koszt jesteśmy gotowi urządzić park. Zarezerwowaliśmy na ten cel kwotę ok 10 mln złotych. To nasze środki, podatnicy nie zapłacą za to ani złotówki. Na pozostałym terenie, czyli na 30 ha proponujemy wybudowanie mieszkań wraz z całą potrzebną infrastrukturą. Będą one świetnie skomunikowane z przedszkolami, szkołami, miejscami pracy, uczelnią – podkreśla.

W umowie z miastem lubelski deweloper zobowiązał się do przebudowy układu komunikacyjnego oraz stworzenia pełnej infrastruktury drogowej prowadzącej do inwestycji. Zamierza także oddać miastu działkę pod budowę szkoły oraz wybudować lokal pod żłobek.

Po zmianie planu zagospodarowania inwestor zamierza wybudować nowoczesne, funkcjonalne i ekologiczne osiedle, które wizualnie będzie wpisywało się w dotychczasową zabudowę tej okolicy. Od strony ulicy Koncertowej budynki byłyby wysokie do maksymalnie 5 kondygnacji, a od strony ul. Bohaterów Września miałby nie więcej niż 8 kondygnacji. Firma TBV planuje, że na około 26 ha tego terenu w perspektywie 10–15 lat od rozpoczęcia inwestycji powstanie około 2000 mieszkań. Inwestycja będzie wieloetapowa i zależna od zapotrzebowania na lokale mieszkalne.

Naturalistyczny park na zaniedbanym terenie

Dla mieszkańców Lublina, bardzo ważnym aspektem jest to, że w sąsiedztwie osiedla na koszt TBV zostanie stworzony naturalistyczny park wraz z placami zabaw i przestrzenią do uprawiania sportu i rekreacji oraz eko–farmą. Powstanie 7,5 km ścieżek spacerowych, w tym specjalne ścieżki biegowe i rowerowe. Cały park ma mieć powierzchnię większą niż warszawskie Łazienki Królewskie. Dzisiaj mieszkańcy Lublina nie mają dostępnego tak dużego terenu rekreacyjnego. Górki Czechowskie to teren po dawnym poligonie, który zaniedbywany od dziesięcioleci popada w ruinę. Mimo jego cennych walorów przyrodniczych ulega coraz większej degradacji.