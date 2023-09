Lublin zazielenia kolejną ulicę

Zbliżająca się jesień to dalsze wprowadzanie nowych drzew do centrum Lublina. Na ul. Sądowej rozpoczęły się już prace brukarskie poprawiające warunki życia rosnących tam drzew oraz przygotowujące teren pod nowe nasadzenia.

– Zmiany na ulicy Sądowej to kontynuacja wykonanych już prac przy ulicy Chopina. Nowe rabaty z roślinami to zielone kompresy w miejscach, gdzie do tej pory nie było powierzchni biologicznie czynnej. Proponujemy takie kompozycje drzew i krzewów, które dobrze sobie radzą w warunkach miejskich. W ten sposób realizujemy założenia inicjatywy „Zielone Serce Miasta”, której celem jest stworzenie spójnej sieci terenów zieleni w obszarze przede wszystkim Śródmieścia, czyli zabytkowej i wysoko zurbanizowanej dzielnicy – mówi Katarzyna Antoń, Miejski Architekt Zieleni.