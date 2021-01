Luksusowa enklawa w jednej z najstarszych dzielnic Gdańska. Przyglądamy się jej z bliska

Zaprojektowana przez pracownię Arch-Deco, kameralna inwestycja Oliva Koncept, zlokalizowana jest w przepełnionej historią, jednej z najstarszych dzielnic Gdańska. Mieszkańcom oferuje estetyczną architekturę, nawiązującą do historycznej zabudowy, jednocześnie czerpiącą z nowoczesnych rozwiązań.

Wyjątkowa lokalizacja, nieszablonowy projekt, niestandardowe rozwiązania architektoniczne i szereg udogodnień technicznych – tak w skrócie można opisać nowopowstałe osiedle położone na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Nowoczesna enklawa przyciąga inwestorów, poszukujących wygody i prywatności.

Niezwykły adres

Oliwa to jedna z najstarszych dzielnic Gdańska, której historia sięga XII wieku. Miejsce to słynie

z niezwykłego uroku, którego nadają brukowane uliczki, zabytkowe wille, majestatyczne kamienice, a także liczne zabytki. Ze względu na swoją lokalizację – niewielką odległość od centrum miasta i morza oraz ogromną ilość terenów zielonych – od lat cieszy się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Oliwa uchodzi też za jedną z najbezpieczniejszych części Gdańska, co czyni z niej adres pożądany przez wielu. Nie jest to jednak dzielnica intensywnie się rozbudowująca.

Powstaje tu stosunkowo niewiele inwestycji, a deweloperzy tworzą z reguły niewielkie i niskie budynki, które sprzyjają integracji i poczuciu prywatności. Jednym z przykładów takiego osiedla jest Oliva Koncept, które tworzy 6 kameralnych obiektów mieszkalnych. Budowa tej inwestycji klasy Premium rozpoczęła się w 2019 roku, a za projekt odpowiedzialne było biuro architektoniczne Arch-Deco z Gdyni. W skład osiedla wchodzą 3- i 4-kondygnacyjne budynki, w których znalazło się 67 apartamentów (od 41 m2 do 123 m2) oraz 1 lokal usługowy (28 m2).

Poza schematem

Osiedle Oliva Koncept powstało w myśl idei funkcjonalnego designu, zgodnie z którą estetyka projektu musi iść w parze z zaspokajaniem potrzeb i wysokich wymagań mieszkańców. Autorzy koncepcji zadbali o każdy szczegół – począwszy od projektu po zastosowane materiały i wykończenia. Na uwagę zasługuje już sama elewacja budynków, która doskonale wpisuje się w krajobraz Oliwy i współgra

z lokalną architekturą.

– Jej oryginalny charakter uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu szlachetnych płytek klinkierowych o dwóch grubościach, które zamontowano pionowo. Dzięki temu praktycznie niespotykanemu rozwiązaniu powstał niezwykły efekt 3D światłocienia na elewacji. Pozostałe elementy uzupełniono płytą włókno-cementową – opowiada Piotr Paciorkowski, Kierownik Działu Inwestycji w Budner Inwestycje.

By nie rezygnować z architektonicznych marzeń o estetycznej bryle budynków, projektanci wybrali system odprowadzania wody deszczowej, Galeco Bezokapowy, który pozwala ukryć rury spustowe w warstwie elewacji. – To pierwsza inwestycja, w której zastosowaliśmy to rozwiązanie. Marka Galeco została nam polecona przez podwykonawcę robót dekarskich. Ostatecznie przekonała nas estetyka produktu i dobre opinie o jego jakości – podkreśla Piotr Paciorkowski. Orynnowanie daje gwarancję niezawodnego funkcjonowania, co jest szczególnie istotne w przypadku budownictwa wielomieszkaniowego.