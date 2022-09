Luksusowa inwestycja nad Jeziorem Żywieckim

Na terenie kompleksu Laguna Beskidów w Zarzeczu nad Jeziorem Żywieckim zakończyła się budowa pierwszych apartamentów Kombi Invest. Luksusowe osiedle projektu Archas Design ma odpowiadać na potrzeby klientów, którzy w pobliżu terenów rekreacyjnych oczekują wysokiego standardu.

Zespół apartamentowców Laguna Beskidów w Zarzeczu powstaje na powierzchni 4 hektarów.

Kombi Invest do zaprojektowania kompleksu wybrał Archas Design.

Nowoczesna architektura kompleksu nawiązuje do budownictwa tradycyjnego regionu.

Cały kwartał łącznie z sześcioma budynkami ma być ukończony za trzy lata.

Zespół apartamentowców powstaje na powierzchni 4 hektarów. Właśnie zakończyły się prace przy największym budynku A z 97 mieszkaniami. Obejrzeć już można mieszkania, lokale użytkowe oraz okalające budynek uliczki, chodniki i zielone skwery. Wznoszone są też dwa kolejne obiekty (B i C), w których dostępnych będzie 109 mieszkań. Cały kwartał łącznie z sześcioma budynkami ma być ukończony za trzy lata. - Wówczas osiedle będzie składało się z 427 mieszkań. Wszystkie są już zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach i wpisane w projekt całego kompleksu. Klienci mają więc pewność, że w przyszłości nic nie zakłóci im widoku na jezioro albo że placu zabaw nie zajmie parking - mówi Kacper Habdas, przedstawiciel spółki Kombi Invest, która jest inwestorem Laguny Beskidów.

Architektura nawiązuje do budownictwa tradycyjnego regionu

Nowoczesna architektura kompleksu nawiązuje do budownictwa tradycyjnego regionu. Uwidaczniają to między innymi ostre linie dachów odnoszące się do górskich szczytów. Elewacje budynków utrzymane są w jasnej kolorystyce, z akcentami grafitu oraz drewnianych lameli.

Koncepcja osiedla podporządkowana została najważniejszym walorom działki, którymi są widok na góry i jezioro oraz rekreacyjny charakter okolicy. Stąd niska zabudowa, duże odległości pomiędzy budynkami i otwarte lub przeszklone przestrzenie - mówi architekt Maciej Zuber z pracowni Archas Design w Bielsku-Białej, która zaprojektowała kompleks.

Mieszkania wyposażono w tarasy przebiegające na całej długości lokali oraz panoramiczne okna. Wszystko po to, żeby lokatorzy mogli w pełni korzystać z bliskości natury i cieszyć się otaczającym krajobrazem. W budynku A zamontowano też dodatkową windę, która pełni funkcję punktu widokowego. Z kolei w przyziemiu budynku B, gdzie zaplanowano restaurację, ciekawym rozwiązaniem jest przeszklenie całej elewacji. Uzyskano w ten sposób efekt zatarcia granicy pomiędzy pomieszczeniem a znajdującym się na zewnątrz tarasem ze strefą relaksu.

Nowoczesna architektura kompleksu nawiązuje do budownictwa tradycyjnego regionu, fot. mat. Archas Design

Do dyspozycji lokatorów w każdym budynku dostępna będzie sauna z jacuzzi, siłownia i rowerownia. Podziemne garaże uwolnią od aut przestrzeń pomiędzy budynkami przeznaczoną na tereny zielone. Na wolnym powietrzu zaplanowano też boisko wielofunkcyjne, siłownię i plac zabaw dla najmłodszych. Do jeziora prowadzi otoczony ławeczkami i oświetlany nocą deptak.

Nowa odsłona Kotliny Żywieckiej

W okolicy nie powstało dotychczas wiele podobnych osiedli. Dominują tu ośrodki wypoczynkowe, hotele i mieszkania na wynajem.

Kombi Invest do zaprojektowania kompleksu wybrał Archas Design, fot. mat. Archas Design

- Po latach zastoju inwestycyjnego i zaniedbania infrastruktury rekreacyjnej, sytuacja w tym miejscu wreszcie zaczyna się zmieniać. Głównie za sprawą powstającej drogi ekspresowej S1, która włączy Żywiec do trasy pomiędzy Śląskiem a Słowacją. Nie bez znaczenia są też podejmowane działania lokalnych samorządów i prywatnych inwestorów, którzy aktywują okolice jeziora, czego przykładem jest chociażby Laguna Beskidów - informuje Maciej Zuber z Archas Design. - Ostatnio obserwujemy wzrost zainteresowania budową apartamentów i aparthoteli w całej Kotlinie Żywieckiej.

Przypomnijmy, że okolice Jeziora Żywieckiego od lat są atrakcyjnym miejscem dla osób aktywnie spędzających wolny czas. Latem dla miłośników wędkarstwa i sportów wodnych a zimą narciarstwa. Jest to też doskonała baza do pieszych wypadów górskich na Babią Górę, Pilsko czy Skrzyczne.