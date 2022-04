Luksusowa inwestycja odporna na covid. Śląscy architekci projektują na Zanzibarze

Kompleks Eko Waterfall Residence to unikalne osiedle, które ma zagwarantować prywatność i bezpośrednią bliskość z naturą. Zespół budynków wkomponowano w tropikalne zbocze w taki sposób by zapewnić każdemu komfort i widok na ocean. Lokalizacja inwestycji realizowanej przez Green &Sustainable Ltd. jest utajniona ze względu na zachowanie prywatności właścicieli. Z niezależnych źródeł wiadomo, że jest to wybrzeże Zanzibaru. Za projekt odpowiada Studio BB Architekci z Gliwic.

Zagospodarowano małą działkę o powierzchni 5000 mkw., gdzie zaprojektowano 52 budynki, co daje intensywność ponad 100 jednostek na hektar. Jest to intensywność osiedla wielorodzinnego przy niemalże 100 procentowej powierzchni biologicznie czynnej dzięki zastosowaniu zielonych dachów.

Spiętrzone zagospodarowanie jest odpowiedzią na współczesne potrzeby realizacji intensywnej zabudowy wraz z zapewnieniem wygody i przestrzeni dla siebie. Gospodarka wodą opadowa została zorganizowana bez szkody dla środowiska: przefiltrowana woda szara z opadów jest wykorzystywana w basenie i wykorzystywania do podlewania zieleni. Istniejące gatunki drzew zostały przesadzone lub nasadzone na dachach budynków. Każdy z domów o powierzchni 250 mkw. posiada rozległe przeszklenie w salonie (ok. 80 mkw.), które pozwala podziwiać zapierający dech w piersiach widok na taras wraz z basenem bezkrawędziowym typu "infinity pool".

