Luksusowa inwestycja w zabytkowej części Wrocławia. To projekt Zbigniewa Maćkowa

W zabytkowej części Wrocławia, nieopodal Muzeum Architektury powstanie luksusowa inwestycja, nawiązująca do estetyki dawnego zespołu poklasztornego. Za projekt odpowiada Zbigniew Maćków.

REKLAMA

W zabytkowej części Wrocławia, nazywanej w XIV wieku Nowym Miastem, powstaje flagowy projekt Toscom Development, będąca pierwszą wrocławska inwestycja przewyższająca klasę premium, Bernardyńska.

Architektura inwestycji nawiązuje do estetyki dawnego zespołu poklasztornego, z kolei klinkierowa elewacja odwołuje się do kontekstu budynku dawnego Okręgowego Urzędu Pocztowego. W ramach inwestycji zaprojektowano również ogólnodostępny miejski plac.

Za architekturę inwestycji odpowiada Zbigniew Maćków.

We Wrocławiu istnieją już budynki stylowe i nowoczesne. Jednak pomimo tego, że stolica Dolnego Śląska należy do czołówki najdynamiczniej rozwijających się miast europejskich - nie dysponuje luksusowymi budynkami z dziejowym rodowodem. Stąd inwestycja Bernardyńska firmy Toscom Development będzie unikalną przestrzenią, w której można z jednej strony znaleźć nowoczesne, najbardziej luksusowe rozwiązania, a z drugiej - niespotykane wzornictwo, elementy zabytkowe oraz wykończenia stanowiące ukłon w stronę sztuki, a także ekskluzywne części wspólne i miejsca umożliwiające mieszkańcom relaks oraz okazję do codziennego realizowania swoich pasji w strefie sportowej.

Najważniejsza inwestycja w historii

W absolutnym centrum Wrocławia, 200 m od Galerii Dominikańskiej, 850 m od Rynku, nieopodal Hali Targowej i w bezpośredniej bliskości Panoramy Racławickiej, Muzeum Narodowego oraz najstarszej części miasta – Ostrowa Tumskiego, wkomponowana w historyczną zabudowę inwestycja Bernardyńska stworzy w sąsiedztwie Muzeum Architektury i nadodrzańskich Bulwarów Dunikowskiego przestrzeń unikalną.

Tuż za głównymi podwojami mieszkańców witać będzie okazałe, 100-metrowe, reprezentacyjne lobby, o imponującej wysokości 8 metrów. Poszerzone portale wejściowe do mieszkań, wyciszone korytarze i wykonywane na indywidualne zamówienie drewniane drzwi to elementy, które – dopełnione designerskim wykończeniem klatek schodowych, grafikami na ścianach, wielkoformatowymi płytami ceramicznymi na podłodze i drewnianymi lamelowymi portalami wind – stworzą atmosferę przestrzeni o najwyższej klasie.

Z myślą o tych mieszkańcach, którzy pragną w komfortowych warunkach i spokoju pracować lub spotkać się z kontrahentami, zostanie przygotowana przestrzeń coworkingowa z systemem rezerwacji. Na poziomie -1 oraz -2 zaprojektowana została strefa sportu i relaksu – z nowoczesnym, pełnowymiarowym, profesjonalnym kortem do squash i siłownią, a także relaksacyjną strefą SPA, obejmująca dwie duże sauny, jacuzzi, oraz pokoje do masażu i jogi. Komfort przebywania w budynku zapewnią dodatkowo klimatyzowane wnętrza.