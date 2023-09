Luksusowe apartamenty: top 5 trendów w nieruchomościach premium

Duży metraż, prestiżowy adres, sztuka we wnętrzach i ekologiczne materiały - takie są trendy rządzące rynkiem luksusowych apartamentów.

REKLAMA

Popyt na luksusowe inwestycje utrzyma się na wysokim poziomie, ponieważ nie jest on w tak dużym stopniu zależny ani od nastrojów konsumenckich, ani od sytuacji gospodarczej.

Przewagą apartamentów premium jest duży metraż – pozwalający na swobodę aranżacji, ekstrawaganckie dodatki czy po prostu stworzenie własnej oazy spokoju.

Absolutnym hitem ostatnich lat jest łączenie architektury ze sztuką. Luksusowe wnętrza zyskują na unikatowości za sprawą oryginalnych murali, rzeźb czy obrazów.

Tym, co na długie lata wyznaczy najgorętszy trend na rynku nieruchomości premium, będzie zdecydowanie ekologia.

Pokaźne metraże, materiały szlachetne czy może dodatkowe usługi w cenie mieszkania? Co dziś jest wyznacznikiem prawdziwego luksusu na rynku nieruchomości? Popyt w tym segmencie utrzymuje się na wysokim poziomie. Apartamenty nie tracą na wartości nawet pomimo trudniejszych gospodarczo czasów. Jakie trendy rządzą dziś światem luksusowych nieruchomości?

Duża przestrzeń

Jak donosi raport HREIT oparty na danych GUS, w Polsce na osobę przypada średnio 31 metrów kwadratowych. Choć to o 8 metrów kwadratowych więcej niż jeszcze dwie dekady temu, to plasuje nas to daleko w tyle za średnią europejską. Ta wynosi bowiem 40 mkw. Na szczycie listy znajdują się takie kraje jak Dania, Luksemburg czy Szwecja (od 60,9 do 56,2 mkw.).

Dane te uwzględniają jednak również domy jednorodzinne, przez co statystyka może być nieco zawyżona. Warto zatem spojrzeć na tendencje w obszarze mieszkań. Tu sprawy mają się nieco inaczej. Raport „Preferencje nabywców mieszkań 2022” opracowany przez Otodom i JLL wskazuje, że aż 27% rodzin z dziećmi zaakceptowałoby zakup dwupokojowego mieszkania o powierzchni 30-39 mkw. To pokazuje, że dla wielu duża przestrzeń jest luksusem, na który nie zawsze można sobie pozwolić.

Luksusowe apartamenty: top 5 trendów w nieruchomościach premium, fot. mat. prasowe Gradi Invest

Przewagą apartamentów premium jest więc duży metraż – pozwalający na swobodę aranżacji, ekstrawaganckie dodatki czy po prostu stworzenie własnej oazy spokoju. Architekci często stosują panoramiczne okna, które optycznie powiększają przestrzeń i „otwierają” lokum na miasto. Chętnie sięgają też po wysokie stropy czy przestronne tarasy i duże ogródki.

Miejsce do relaksu

Mieszkanie ma być miejscem, które gwarantuje spokój. W nieruchomościach premium często znajdziemy specjalnie zaprojektowane przestrzenie, które służą wypoczynkowi – strefa spa, siłownia czy zamknięty klub tylko dla sąsiadów. Do tego dobrze zaaranżowane patio – z zielenią, półprywatnymi przestrzeniami. Można tu zarówno odpocząć, jak i spotkać się ze znajomymi. To przestrzeń otwarta, ale nie zatłoczona.

Sztuka na wyciągnięcie ręki

Absolutnym hitem ostatnich lat jest łączenie architektury ze sztuką. Luksusowe wnętrza zyskują na unikatowości za sprawą oryginalnych murali, rzeźb czy obrazów.

– Sztuka jest integralną częścią życia, dlatego chcemy, aby mieszkańcy mogli obcować z nią na co dzień. Projektując Apartamenty Central Park Wrocław, postanowiliśmy nawiązać współpracę ze znanym wrocławskim artystą, Oskarem Ziętą. Jego rzeźby przyozdobiły teren naszej inwestycji. Taki zabieg zawsze dodaje charakteru, a wybór lokalnej sławy podkreśla nasz wrocławski rodowód – mówi Krzysztof Gradecki, prezes dewelopera Gradi Invest.

W niektórych luksusowych nieruchomościach znajdziemy również autorskie galerie sztuki, prywatne teatry czy pracownie artystyczne. Przestrzeń kreatywna w naturalny sposób przenika się tu z miejscem odpoczynku. Na rynku nie brakuje jednak oryginalnych pomysłów na wyjątkowe przestrzenie. Jednym z nietypowych rozwiązań jest np. postarzalnia win dla mieszkańców we wspomnianej inwestycji Apartamenty Central Park Wrocław. Deweloperzy coraz częściej będą sięgać po tak nieoczywiste udogodnienia.

Prestiżowy adres

Inwestycje premium to jednak nie tylko duża przestrzeń, ale przede wszystkim wyjątkowa lokalizacja. Zazwyczaj to np. ścisłe centrum miasta czy obszary, na których pozostało mało wolnych gruntów. Często mieszczą się one w pobliżu unikatowych punktów na mapie miasta: np. słynnych zabytków czy cennych przyrodniczo obszarów.

Istotne jest również, aby w zasięgu ręki było wszystko to, co niezbędne do życia. To podejście zgodne z koncepcją miast 15-minutowych, zgodnie z którą wszelkie potrzebne usługi powinny znajdować się maksymalnie w odległości 15 minut spacerem od miejsca zamieszkania.

Przyjazne środowisku materiały

Tym, co na długie lata wyznaczy najgorętszy trend na rynku nieruchomości premium, będzie zdecydowanie ekologia. To właśnie ci deweloperzy i architekci, którzy będą stosować jak najwięcej nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku, będą w stanie oferować atrakcyjniejsze inwestycje.

– W mieszkaniu chodzi o coś więcej niż wyłącznie posiadanie. To swego rodzaju manifest światopoglądu, sposobu, w jaki odpoczywamy i jak rozumiemy gospodarowanie czasem. Lokum jest więc bardziej doświadczeniem niż miejscem. Zwłaszcza te osoby, dla których cena nie jest pierwszym kryterium wyboru, zwracają uwagę na aspekt środowiskowy. Chcą wiedzieć między innymi, czy inwestycja została zbudowana z materiałów najnowszej generacji, o możliwie niskim śladzie węglowym lub czy budynek będzie odpowiednio izolowany termicznie – zauważa Gradecki.

Jak dodaje: – W Apartamentach Central Park Wrocław zastosowaliśmy wiele technik przyjaznych środowisku: w tym zielone dachy, które są dobrą izolacją termiczną, magazynują wodę i rekompensują zajętą przez budowę powierzchnię. Do budowy użyliśmy cegieł z rozbiórki starych budynków, co jest raczej rzadkością na rynku. Zastosowaliśmy też zamknięty cykl technologii i obróbki wody czy wentylację z odzyskiem ciepła. To jednak tylko kilka z naszych nowoczesnych rozwiązań.

W którym kierunku będą podążać nieruchomości premium przyszłości? Wiele wskazuje na to, że to właśnie aspekt środowiskowy okaże się wyznacznikiem prawdziwego luksusu. Architekci i deweloperzy wciąż będą sięgać też po ponadczasowe benefity – takie jak sztuka czy przestrzenie do spotkań i relaksu. Zmieniać będą się natomiast style oraz konkretne materiały. Jedno jest jednak pewne: popyt na luksusowe inwestycje utrzyma się na wysokim poziomie, ponieważ nie jest on w tak dużym stopniu zależny ani od nastrojów konsumenckich, ani od sytuacji gospodarczej.