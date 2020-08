Luksusowe inwestycje zdobywają tereny nadwodne Trójmiasta

Rynek nieruchomości, po chwilowym wstrząsie spowodowanym pandemią, wydaje się powoli stabilizować. Wśród nowych trendów można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania luksusowymi apartamentami, a w szczególności tymi zlokalizowanymi nad wodą. Wśród polskich lokalizacji szczególnie obfituje w nie Trójmiasto. Powstają tutaj liczne luksusowe inwestycje usytuowane nad wodą, wiele z nich spod kreski renomowanych biur projektowych.

Najpopularniejsze apartamenty usytuowane nad wodą, oprócz dogodnej lokalizacji i nowoczesnego designu wnętrz, posiadają również szereg udogodnień. Standardem są na pewno duże przeszklenia i tarasy oferujące widok na tętniące życiem akweny wodne czy zlokalizowane w parterach strefy gastronomiczne i usługowe. W ofercie coraz częściej pojawiają się również apartamenty z własnymi marinami jachtowymi. Wszystko po to, aby zapewnić właścicielom i gościom maksymalny komfort.

Wyjątkowe rozwiązania architektoniczne

Naprzeciwko gdańskiego Żurawia, w sercu odradzającej się do życia Wyspy Spichrzów, cechującej się najdłuższą linią brzegową Motławy, znajduje się Deo Residence & SPA – kompleks ponad 100 apartamentów o powierzchni od 25 do 220 mkw. W ich wnętrzach wykorzystano wyjątkowe rozwiązania architektoniczne, takie jak naturalne elewacje z kamienia, cegły, ceramiki czy stali. Nie zabrakło również szlachetnych materiałów wykończeniowych – drewna czy szkła.

Szlakiem Motławy

Podążając wzdłuż szlaku pieszego prowadzącego z Głównego Miasta w kierunku Stoczni Cesarskiej, natrafiamy na budynek stanowiący swoistą zapowiedź nowo powstającej dzielnicy Gdańska – Młodego Miasta. Inwestycja Chlebova Apartamenty spod kreski Roark Studio zlokalizowana jest nad samym brzegiem Motławy, w miejscu dawnej Germania Brotfabrik – pierwszej przemysłowej fabryki chleba w północnej Polsce, która działała tu nieprzerwanie aż do końca II wojny światowej.

Oprócz wyjątkowej lokalizacji przy samej marinie, nacisk położono tu również na nowoczesne przestrzenie rekreacyjne – strefę fitness, strefę biznesową czy salę zabaw dla najmłodszych. W parterach przewidziano lokale usługowe, a na dachu zaprojektowany został taras widokowy. Wszystko wskazuje więc na to, że Chlebova dołączy do grona najbardziej pożądanych lokalizacji położonych w Gdańsku, zarówno dla inwestorów, jak i turystów zainteresowanych krótkoterminowym najmem.

Nie tylko Gdańsk

Luksusowe apartamenty powstające nad samą wodą to nie tylko domena Gdańska. Również w Gdyni można znaleźć takie inwestycje. Pierwszą, słynną chyba w całej Polsce, był wieżowiec Sea Towers, niegdyś najwyższy mieszkalny budynek w kraju. Zapoczątkował on budowę tzw. gdyńskiego Waterfrontu. Do dziś działa tam wiele apartamentów na najem krótko- i długoterminowy, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie Sea Towers, na tzw. Molo Rybackim, powstaje właśnie ekskluzywne osiedle o nazwie Yacht Park.