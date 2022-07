Luksusowe szałasy u podnóża Giewontu. Oto projekt Karpiel Steindel Architektura, który czerpie z tradycji

Projektując luksusowe szałasy u podnóża Giewontu, architekci z pracowni Karpiel Steindel Architektura zaproponowali współczesną osadę rezydencyjną, która szanuje kontekst miejsca i czerpie z podhalańskich korzeni.

Pracownia Karpiel Steindel Architektura wywodzi się z Podhala i tam też głównie projektuje.

Osada w Kościelisku znajduje się u podnóża Tatr, na malowniczej polanie pod Giewontem.

Na inwestycję składa się 6 willi o powierzchni 80 mkw. Inspiracją projektu były tatrzańskie szałasy pasterskie, wznoszone tradycyjnie jako schronienie w wyższych partiach gór.

Dzięki formie i zastosowanym materiałom budynki odwołują się bezpośrednio do wykorzystywanej od pokoleń zabudowy pasterskiej.

Jako pokrycie dachu zastosowano dranice – surowe, nieprzetworzone drewno w formie najbardziej naturalnej, występującej na terenie Karpat. Rozwiązaniem, które wprost odwołuje się do tradycji prostej zabudowy w Tatrach, jest również posadowienie płyt fundujących budynki na głazach. To nawiązanie do budowy kolib na skalnych rumowiskach. Ponadto fundowanie budynków na skalnych głazach wykluczyło konieczność ingerencji w grunt. Dzięki temu architektura dostosowała się do zastanego terenu, nie podporządkowując sobie otoczenia.

Dzięki formie i zastosowanym materiałom budynki odwołują się bezpośrednio do wykorzystywanej od pokoleń zabudowy pasterskiej, fot. Grzegorz Tatar

Dotychczas forma nowoczesnych szałasów – wykorzystywana sezonowo – nie stanowiła inspiracji dla współczesnych form zabudowy rezydencyjnej w Zakopanem, ustępując na rzecz dominującego stylu zakopiańskiego. Architekci Karpiel Steindel wykorzystali ten zmarginalizowany element budowlanego dziedzictwa Tatr w celu realizacji w pełni współczesnej osady rezydencyjnej, która jednocześnie podnosi jakość kulturowego pejzażu regionu Małopolski. Osada w Kościelisku to jak dotąd najwierniej odtworzona forma zabudowy pasterskiej na Podhalu.

Projekt wyróżnia się niespotykaną dotąd w tym rejonie geograficznym filozofią kształtowania przestrzeni. Osada domów zaprojektowana jest tak, aby każdy z nich dysponował indywidualnie kadrowanym, niezakłóconym widokiem na panoramę sąsiadujących Tatr.

Osada domów zaprojektowana jest tak, aby każdy z nich dysponował indywidualnie kadrowanym, niezakłóconym widokiem na panoramę sąsiadujących Tatr, fot. Grzegorz Tatar

Kameralne domy wygrodzone są w otoczeniu wyłącznie poprzez kosor – naturalne ogrodzenie pasterskie. Pełne przeszklenia południowych elewacji pozwalają cieszyć się unikalnymi walorami otoczenia, nie pozbawiając jednocześnie intymności i niezależności, wpływających na radość korzystania z nieruchomości.

Charakter osady, która czerpie wprost z natury, wtapia ją w otaczający krajobraz. Wille są przykładem architektury szanującej miejsce, a jednocześnie są wyraźnym znakiem czasu, a którym powstały. Połączenie drewna i kamienia za szkłem tworzy zupełnie nowy wymiar architektury. Mariaż nowoczesnych technologii z tradycją gwarantuje unikatowość zaprojektowanej przez Karpiel Steindel osady.