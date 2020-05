Lustrzane domy - czy naprawdę są z luster?

Prawdopodobnie każdy, kto interesuje się architekturą, choć raz spotkał się z nazwą "dom lustrzany". Jednak jeżeli nigdy nie było ku temu okazji, a termin ten wciąż jest dla wielu niezrozumiały - architekt Marcin Tomaszewski z pracowni Reform Architekt wyjaśni, co kryje się za tym sformułowaniem oraz jaka wizja przyświecała mu przy stworzeniu tego konceptu architektonicznego.

Architektura jest jedną z tych dziedzin, na którą wpływa wiele trendów z innych obszarów. Wiele wynika również z oczekiwań klientów, ale to architekci są twórcami. To oni tworzą wyjątkowe bryły, w których chcemy zamieszkać, a ostatnie lata w projektowaniu pokazują, że nie lubimy sztampy oraz nudy. Rozumie to architekt Marcin Tomaszewski, który jako dyrektor kreatywny pracowni Reform Architekt stworzył zupełnie innowacyjny koncept domów lustrzanych. Wpasowują się w otoczenie, czasem wręcz zlewają się z nim w jedną całość. Siłą tego konceptu jest to, że może on przybrać wiele odsłon. Tomaszewski zaprojektował do tej pory kilka takich obiektów – każdy różni się zarówno bryłą, jak i miejscem elementów lustrzanych na fasadzie.

- Domy lustrzane to tak naprawdę nieskończenie wiele możliwości. Do tej pory każdy dom lustrzany, który zaprojektowałem, jest inny. Jeden z projektów jest w całości domem lustrzanym, drugi tylko do połowy, ponieważ fasada jest pokryta materiałem tylko na parterze. Jeszcze inny natomiast wygląda, jakby były to dwa osobne domy, dopiero z bliska widać, że to rozwiązanie zostało zastosowane pośrodku – mówi architekt Marcin Tomaszewski.

Czym właściwie są domy lustrzane? Terminem tym określa się bryłę domu o tradycyjnej budowie, której zewnętrzna elewacja wykończona jest materiałem imitującym lustro.

- W projektach stosuję alucobond – aluminiową płytę kompozytową, składającą się z dwóch zewnętrznych blach aluminiowych, wypełnionych rdzeniem mineralnym. Taka płyta może mieć właściwości lustrzane bądź pozostawać w neutralnym kolorze – dodaje Marcin Tomaszewski.

Lokalizacja ma ogromne znaczenie

Działka domu, który ma zostać zaprojektowany, jako tzw.: „lustrzany”, powinna być zlokalizowana w miejscu, w którym możliwe jest równomierne i niestanowiące chaosu odbicie. Przy projektach domów lustrzanych bierze się pod uwagę jednolity krajobraz, który idealnie odbije się w materiale – dokładnie tak, jak w lustrze.

- Centrum miasta nie będzie ku temu odpowiednie, z uwagi na otaczające budynki. Krajobraz leśny jest do tego stworzony i najbardziej imponuje w tego typu realizacjach. Lokalizacja działki w głównej mierze warunkuje to, czy dom zostanie zaprojektowany w sposób lustrzany - podkreśla Tomaszewski.

Projekt pełen zalet?

Nie ulega wątpliwości, że efekt lustrzanego domu robi wrażenie. Jednak czy tak zaprojektowana bryła jest funkcjonalna? Projekt domu z lustrzanym odbiciem ma wiele zalet, ale dużo zależy od materiału, który zostanie użyty do wykończenia budynku. Wspomniany przez architekta alucobondu jest twardą i niezwykle wytrzymałą powłoką aluminiową, którą można obić cały dom, bądź jego fragment. Używany do wykończenia elewacji zewnętrznej sprawia, że nie trzeba jej odnawiać ani odświeżać. A jeżeli zajdzie konieczność – wystarczy umyć powierzchnie czystą wodą.

Być może do tej pory wiele osób uważało, że projekt lustrzanego domu nie leży w zasięgu ich marzeń, a zaprojektowanie z pewnością wiąże się z licznymi trudnościami. Pracownia Reform Architekt przełamuje stereotypy i pokazuje, że takie realizacje są jak najbardziej wykonalne oraz stanowią piękną koncepcję, posiadającą coraz większe grono zwolenników.