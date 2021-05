Ma 110 lat i znów zalśni dawnym blaskiem. Kolejny łódzki zabytek poddany rewitalizacji

Łódzka kamienica będąca niegdyś siedzibą Banku Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich przechodzi gruntowną modernizację.

– To niesamowity budynek i fantastyczny przykład współpracy między instytucjami. Po jego renowacji mieścić tu się będzie siedziba Sejmiku Województwa Łódzkiego i kilka departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Pierwotnie budynek należał do Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich, jednej z ciekawszych instytucji finansowych z początku XX wieku. Zresztą w ogóle, w momentach historycznego blasku Łodzi budynek służył kluczowym instytucjom finansowym. Wartość tego przedsięwzięcia to przeszło 15 milionów złotych w ramach projektu rewitalizacji, którego częścią jest przebudowa ulicy Roosvelta, OFF Piotrkowskiej oraz całego otoczenia. To ciekawy budynek także ze względu na fakt, iż mieszczą się w nim takie przedmioty, jak ognio- i wodoodporny skarbiec, centralny odkurzacz czy historyczne szafki dla pracowników. Uporządkowane zostanie również podwórko i znajdująca się na nim zieleń. Gdyby nie dobra współpraca instytucji, nigdy tak skomplikowanego i złożonego budynku nie udałoby się zrewitalizować - mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

W 2017 roku po rozmowach w zarządem województwa łódzkiego budynek został wpisany do projektu 6 Programu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, który obejmuje między innymi ulicę Roosevelta, Off-Piotrkowską i ulicę Sienkiewicza. Kamienica spod numeru 15 znajduje się w zasobach samorządu województwa. Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje: odnowę elewacji, stolarki i wnętrz (m.in. sufity, witraże i posadzka). Część ścianek zostanie wyburzona, a klatek schodowych – udrożniona. Naprawy doczeka się dach, wymienione zostaną wszelkie instalacje, a teren zostanie oświetlony. W środku przywrócony zostanie mu pierwotny, historyczny układ pomieszczeń. Na parterze znajdzie się sala obrad, sale konferencyjne oraz gabinety. Pierwsze i drugie piętro przeznaczone zostaną na biura. Budynek wyposażony zostanie w windę. Na dziedzińcu pojawi się nowa posadzka. Istniejąca zieleń zostanie uporządkowana. Pojawią się też nowe rośliny.

- Ta inwestycja składa się na wielki zbiór rewitalizacji. To odpowiedź na różne potrzeby. Remontujemy drogi, parki, przestrzenie, mieszkania komunalne czy pomocowe lokale dla dzieci wychodzących z pieczy zastępczej, osób niepełnosprawnych, seniorów. Wzmacniamy bezpieczeństwo czy realizujemy ekologiczne inwestycje. Ale dbamy też o takie partnerstwo, jak województwo łódzkie czy policja - mówi Agnieszka Kowalewska–Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi, która dodała: - Jesteśmy przy jednej z piękniejszych, a na pewno mojej ulubionej ulicy Roosvelta. Niedawno zakończyliśmy remont przy ulicy Roosvelta 17. Jesteśmy w finale konkursu „Modernizacja roku i budowa XXI wieku”. Mamy nadzieję, że wygramy ten konkurs. Wszystkie te nieruchomości, które już wyremontowaliśmy już rozbłysły pełnym światłem. A tutaj tak stanie się za chwileczkę.

Budynek przy ulicy Roosevelta 15 został zbudowany w latach 1910-1911 na zlecenie Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich, jednej z największych instytucji finansowych z początku XX wieku. Obiekt zaprojektowało biuro architektoniczne Wilhelma Martensa, odpowiedzialne za podobne realizacje m.in. w Berlinie i Hamburgu.