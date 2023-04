Maciej Franta o zrównoważonym budownictwie: technologie przesłaniają nam czasami kanony projektowania

– Technologia, chociaż oczywiście niezbędna dla naszego życia, przesłania nam trochę kanony projektowania – zauważał podczas EEC 2023 architekt Maciej Franta, założyciel Franta Group Architects, mówiąc o zrównoważonym projektowaniu.





Maciej Franta, założyciel Franta Group Architects, był uczestnikiem dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego pt. Zielone technologie w budownictwie. Architekt, nieco przewrotnie, mówił jednak o racjonalnym podejściu do sięgania po technologie prezentowane jako ekologiczne, namawiając do poświęcenia uwagi podstawom architektury i funkcjonalności.

Szum technologiczny a sprawdzone zasady architektoniczne

– Musimy zawsze pamiętać, że najważniejszy jest człowiek. W obecnych czasach technologia przesłoniła architektom i całej idei projektowania zrównoważonego sens podejmowania pewnych decyzji – zauważał Maciej Franta.

– Technologia, która ograniczy zużycie energii i wydatek ekologiczny na realizację naszych potrzeb budynkowych czy mieszkaniowych jest oczywiście bardzo potrzebna. Natomiast koniec końców ważny jest komfort człowieka – kontynuował architekt.

Założyciel Franta Group Architects zwracał uwagę na swoiste zachłyśnięcie się technologicznymi nowinkami kosztem architektonicznych decyzji, nazywając opisywane przez siebie zjawisko "szumem technologicznym".

– Myśląc o śladzie węglowym, zużyciu energii, technologii, którą do tego budynku wprowadzamy, często zapominamy o tym, jakie architektoniczne decyzje możemy podjąć w ramach projektowania tego budynku. Wielokrotnie we wspomnianym budynku można byłoby ograniczyć zastosowane technologie o połowę, uzyskując przy tym dużo lepszy efekt – przekonywał architekt.

– Technologia, chociaż oczywiście niezbędna dla naszego życia, przesłania nam trochę te kanony projektowania, dzięki którym możemy myśleć o przewietrzaniu mieszkań, ich odpowiednim nasłonecznieniu i zacienianiu, nie używając prostych decyzji architektonicznych – mówił Maciej Franta, postulując:

– Bardzo ważne jest, żebyśmy wrócili do podstaw tego, co tak naprawdę przyświeca tym wszystkim krokom, czyli człowieka i jego potrzeb. To w końcu my w tych budynkach i przestrzeni musimy w sposób przyjemny i zrównoważony żyć i mieć komfort przebywania w nich, a to zapewniają nam nie tylko technologie, ale również wiedza architektoniczno-urbanistyczna.

Maciej Franta przywoływał przy tym przykłady projektowanych przez siebie inwestycji, które – chociaż z segmentu premium – bazują często na podstawowych rozwiązaniach architektonicznych.

– Udało nam się realizować obiekty mieszkaniowe premium, w których obecni najemcy nie używają np. w ogóle klimatyzacji. Nie dlatego, że odkryliśmy coś nowego, tylko dlatego, że zastosowaliśmy stare, sprawdzone od właściwie setek lat w architekturze zasady – zaznaczał.

Do podobnego podejścia Maciej Franta zachęca również swoich klientów, którzy - jak przyznawał - są coraz częściej zainteresowani budynkami energooszczędnymi i pasywnymi.

– Nie zawsze proponujemy technologie, a np. minimalizm polegający chociażby na tym, że zamiast wykonania super drogiej elewacji z najdroższego materiału wykończeniowego, proponujemy większy balkon, który zacieni okna w dzień. Staramy się nastawiać klientów, żeby czasem trochę mniej myśleli tylko o technologiach, a więcej o funkcjonalności. Takiej, która da nam zysk ekologiczny – mówił.

Zrównoważone projektowanie w szerszym ujęciu

Maciej Franta zauważał również, że często w dyskusji na temat zrównoważonego projektowania uwaga skupia się na szczegółowych kwestiach i konkretnych technologiach, a zatracane jest szersze ujęcie, na przykład takie jak aspekt urbanistyczny.

– Często mówiąc właśnie o śladzie węglowym, mówiąc o ekologii, bardzo szeroko rozumianej, zapominamy o dziedzinach dużo szerszych, które mają z architekturą wiele wspólnego, czyli urbanistyce i projektowaniu miast – mówił Franta.

– Dyskutujemy o ogniwach fotowoltaicznych, o technologiach, o izolacyjności cieplnej, a tak naprawdę ta renowacja energetyczna ma swoje gigantyczne podłoże również w projektowaniu naszej przestrzeni, w tym jak funkcjonuje miasto. Nie uwzględniamy tego przy naszych kalkulacjach, a jest to gigantyczny element zaniedbań w Polsce i mamy w tej materii niestety dużo do nadrobienia – dodawał.