Majówka w mieście? Te przestrzenie publiczne warto odwiedzić na urlopie!

Przed nami długi weekend majowy. Chociaż najprzyjemniej spędzić go poza miastem, majówka w mieście również może być udana. Pokazujemy wybrane przestrzenie miejskie, które warto odwiedzić!

REKLAMA

Teatr Letni im. Heleny Majdaniec w Szczecinie

Koncepcja modernizacji amfiteatru, której autorami są arch. Jason Flanagan oraz Polak, arch. Przemysław Kołodziej, skupiła się na wykreowaniu dialogu formalnego pomiędzy najbardziej charakterystycznymi elementami amfiteatru: łuku, zadaszenia, oraz kontekstu miejsca położonego w sercu zabytkowego parku Kasprowicza.

Teatr Letni im. Heleny Majdaniec w Szczecinie - modernizacja, projekt: Flanagan Lawrence, inwestor: Miasto Szczecin, fot. Piotr Krajewski

Dynamiczna geometria zadaszenia powstała w wyniku wielowymiarowej analizy szeregu wytycznych i założeń projektowych. Dostosowuje się do głównych trzech elementów: optymalnego kształtu widowni, łuku i ukształtowania terenu. Istotnym elementem całego założenia jest agora położona wzdłuż ul. Fałata – jest głównym wejściem do amfiteatru i służy jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna.

Bulwar Fizyków we Wrocławiu

Autorami koncepcji Bulwaru Fizyków są architekci Anna Grajper i Sebastian Dobiesz z pracowni LAX laboratory for architectural experiments. Według ich projektu na bulwarze rozmieszczone zostaną interaktywne instalacje fizyczne oraz lapidarium geologiczne.

Bulwar Fizyków we Wrocławiu, na zdjęciu Zwierciadła Akustyczne, proj. LAX laboratory for architectural experiments. fot. Maciej Lulko

Zwierciadła Akustyczne, będące pierwszym etapem inwestycji, zlokalizowane są wzdłuż fasady budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich miękka, na pierwszy rzut oka abstrakcyjna forma, zainspirowana jest kształtem kropli kapiącej wody.

Oprócz intrygującego wyglądu, zwierciadła oferują również interaktywną zabawę dla osób odwiedzających Bulwar. Dzięki połączeniu wklęsłości i wypukłości, pełnią ona funkcję krzywego zwierciadła, załamującego odbity obraz - spacerowicze będą mogli w nich obejrzeć swoją zniekształconą podobiznę. Przede wszystkim jednak zwierciadła transmitują dźwięk, umożliwiając rozmowę pomiędzy dwiema osobami "mówiącymi" do dwóch przeciwległych zwierciadeł.

Dziedziniec Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Realizowana etapami od 2015 roku rewitalizacja kompleksu budynków Urzędu Miasta Poznania spod kreski Atelier Starzak Strebicki przyniosła m.in. powstanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscu istniejącego dziedzińca. Wcześniej znajdował się tam parking, teraz – jest miejsce spotkań mieszkańców z wielofunkcyjnymi meblami miejskimi i nową zielenią.

Dziedziniec Urzędu Miejskiego w Poznaniu, fot. Mateusz Bieniaszczyk

Owe meble to jednak coś więcej niż klasyczne ławki. Oprócz dużych okrągłych ławek wokół rosnących na placu wcześniej klombów, na zestaw mebli miejskich składa się również czternaście mobilnych siedzisk oraz dwadzieścia całorocznych donic z zielenią. Mobilne siedziska można dowolnie ustawiać w zależności od potrzeb – na przykład tworzyć z nich amfiteatralną widownię. Za projekt całości odpowiada pracownia Atelier Starzak Strebicki.

Open Air Museum Cieszyn

W Cieszynie nad samym brzegiem rzeki Olzy znajduje się jedno z najbardziej oryginalnych muzeów w Polsce. Architekci z pracowni RS+ wykorzystali zaniedbany, zadrzewiony wąski pas terenu nad stromym brzegiem rzeki, jako nośnik ekspozycji opowiadającej dzieje miasta.

Open Air Museum, fot. Tomasz Zakrzewski

Najbardziej imponującym elementem stworzonego przez nich projektu są umieszczone wzdłuż granicznej rzeki Olzy podświetlane „Koła Czasu” – elementy małej architektury, które za pomocą znajdujących się na nich kodów QR przekazują informacje o ważnych wydarzeniach w historii miasta, a widziane z drugiego brzegu rzeki, zwłaszcza świecąc o zmierzchu, przyciągają uwagę i zachęcają do odwiedzenia muzeum.

Oprócz pełnienia roli swoistego zawołania dla spacerowiczów po czeskiej stronie, „Koła Czasu” są również miejscem odpoczynku, oferując wygodne, drewniane, zadaszone siedziska, na których mogą odpocząć przechodnie. Poza efektownymi "Kołami Czasu" młodych ludzi do miejsca ma również przyciągnąć przeprojektowany trakt pieszo-rowerowy, w którym pojawiła się zróżnicowana zieleń, a także usytuowane pomiędzy drzewami siedziska-platformy.

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

Przed przystąpieniem do prac projektowych Placu Pięciu Rogów poddano analizie sposoby poruszania się w tym obszarze. Nadrzędną ideą architektów było zwrócenie warszawiankom i warszawiakom przestrzeni przez lata zajmowanej przez samochody. Projekt był poprzedzony dogłębną analizą i konsultacjami społecznymi. Za projektem stoi pracownia WXCA we współpracy z Michałem Kempińskim i Kacprem Ludwiczakiem.

Plac Pięciu Rogów w Warszawie, projekt: Kacper Ludwiczak, Michał Kempiński, WXCA, inwestor: Miasto Warszawa, fot. mat. prasowe

Na placu pojawiła się zieleń, której wcześniej tutaj nie było. Zasadzono 22 dorodne klony polne, wysokie na ok. 9 metrów – największe drzewa zasadzone kiedykolwiek w ramach miejskich inwestycji. Na życzenie mieszkańców zaprojektowano np. nieckę z fontanną. Przestrzeń Placu Pięciu Rogów zaprojektowano bez barier architektonicznych.

Nabrzeże Starówka w Szczecinie

Ukończone w 2017 roku roku Nabrzeże Starówka to miejsce spacerów i wypoczynku nad Odrą, chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców jak i turystów. To tutaj organizowane są różnego rodzaju imprezy oraz wydarzenia, w tym te największe jak finały regat The Tall Ships Races.

Nabrzeże Starówka w Szczecinie, fot. mat. konkursowe PDA

Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie

Amfteatr na Służewcu to otwarta, demokratyczna przestrzeń dla ciekawych spotkań i pokazów artystycznych dostępna dla wszystkich mieszkańców i pracowników biznesowej części Służewca. Za projekt odpowiada pracownia mode:lina. Scena plenerowa powstała w odpowiedzi na wyzwania, z którymi boryka się biznesowa dzielnica Warszawy – brak otwartych przestrzeni publicznych, nieotoczonych płotami, które umożliwiałyby spotkania na otwartym powietrzu i w przyjaznym otoczeniu.

Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie, fot. mat. prasowe mode:lina

Ostateczna forma budowli to połączenie archetypicznego kształtu amfteatru oraz niezwykle potrzebnych w tej części miasta wysp zieleni. Obiekt jest wpisany w okrąg, który z jednej strony stanowi zagłębioną pod ziemią nieckę z audytorium, z drugiej strony ogromne betonowo-szklane zadaszenie wsparte na masywnej, surowej żelbetowej ścianie.

Nad audytorium góruje charakterystyczny, monumentalny betonowy ring okalający swoim obwodem z jednej strony szklany dach, a od strony ulicy zielone trawiaste wzgórze. Ustawienie ringu pod kątem sprawia że obiekt od strony ulicy stanowi naturalny przedłużenie ukształtowania terenu, a z drugiej strony otwiera się jako spore zadaszone audytorium.

Taras na terenie Młynów Rothera w Bydgoszczy

Młyny Rothera to obiekt ogromnie interesujący – cenny zabytek architektury przemysłowej z połowy XIX wieku, świadek dynamicznego rozwoju Bydgoszczy w tym okresie.

Taras na terenie Młynów Rothera w Bydgoszczy, fot. mat. prasowe DLH

Cenny zabytek architektury przemysłowej w Bydgoszczy przeszedł rewitalizację w 2021 roku. W kompleksie znajdą się pomieszczenia muzealne, restauracje, kawiarnia, taras widokowy, przestrzeń ogólnodostępna oraz taras zewnętrzny wraz z niecką fontanny. Taras zewnętrzny to największy taras w Polsce.

Bulwar nad Odrą, Wrocław

W ramach inwestycji Dom Development we Wrocławiu Apartamenty Księcia Witolda znajdującej się przy ulicy Księcia Witolda, nad samym brzegiem Odry i zaledwie 5 minut spacerem od Rynku powstały również ogólnodostępne bulwary. Dziedziniec Apartamentów wychodzi bezpośrednio na nadodrzańskie bulwary, które po rewitalizacji otwarte są dla wszystkich mieszkańców miasta.

Apartamenty Księcia Witolda i bulwar nad Odrą, fot. mat. prasowe Dom Development

Bulwar stanowi ciekawe miejsce na mapie stolicy Dolnego Śląska. Dzięki położeniu - w samym centrum, w bliskiej odległości od Rynku, mieszkańcy mogą swobodnie spacerować i wypoczywać nad wodą, korzystając z licznych atrakcji turystycznych, które znajdują się w pobliżu.

Za projekt budynku oraz bulwaru odpowiedzialna była Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C. Wykonawcą inwestycji był Dom Construction Sp. z o.o., generalny wykonawca należący do Grupy Kapitałowej Dom Development.

Park Centralny w Gdyni

Park Centralny w Gdyni, jak wskazuje jego nazwa, znajduje się w samym sercu miasta – nieopodal bulwaru nadmorskiego, w otoczeniu miejskich urzędów, budynków mieszkaniowych, nowo powstających biurowców i gmachu uniwersytetu.

Głównym założeniem projektu stworzonego przez pracownię Arch-Deco, było „bezkolizyjne” rozmieszczenie wszystkich funkcji parku (ustalonych przy uwzględnieniu konsultacji społecznych), z poszanowaniem zarówno ukształtowania terenu, jak i znajdującego się na nim drzewostanu.

Park Centralny w Gdyni, zrealizowany II etap, fot. mat. Arch-Deco

Jak podkreślają architekci, tworząc projekt parku przyjęli zasadę, że ma w nim dominować przede wszystkim zieleń. Wszystkie powstałe budynki znajdują się nieco "na uboczu", pełnią rolę drugoplanową, nie ujmując wagi i istoty samego parku. Dlatego też, na przykład, główny pawilon został subtelnie ukryty w skarpie i pokryty zielonym dachem co pozwoliło wizualnie wpisać go w krajobraz terenu.

Warto podkreślić, że zastana na terenie zieleń została w pełni zachowana, a wprowadzone do parku gatunki roślin tak dobrane, aby teren był ozdobą miasta przez okrągły rok, zmieniając tylko swoją scenerię. Architekci zadbali również o to, aby seniorzy, rodzice z wózkami czy osoby z niepełnosprawnością mogły swobodnie korzystać z parku, pomimo tego, że występują tutaj duże różnice wysokości wynikające z naturalnego ukształtowania terenu. Dlatego też obok schodów w parku pojawiły się pochyłe chodniki.

Obecnie realizowany jest III etap inwestycji.

Rynek w Starym Fordonie w Bydgoszczy

Głównym założeniem projektu było stworzenie reprezentatywnej przestrzeni małego miasta, będącej jego wizytówką, ale jednocześnie sprzyjającej spotkaniom mieszkańców w kameralnej atmosferze. Masywne meble miejskie z litego drewna są tym inspirowane. We wszystkich kulturach znaczące i symboliczne znaczenie ma woda. W projekcie znalazła ona centralne miejsce, spajając wszystkie części rynku.

Rynek w Starym Fordonie w Bydgoszczy, projekt: Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak, fot. mat. architekta

Nieckę fontanny tworzy 5-cm obniżenie jej poziomu w stosunku do płyty rynku. Oba poziomy są płynnie połączone, co zapewnia niezakłóconą zmianę poziomów bez jej wyczucia. Rozwiązanie to umożliwia, zależnie od zamiaru – korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Za projekt odpowiada pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak.

Ogrody Anny na terenie łódzkiej Fuzji

Na terenie zabytkowych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera w Łodzi w lipcu oddano Ogrody Anny. Architekci ze studia Medusa Group zaprojektowali miejsce o charakterze ogólnodostępnej przestrzeni pomyślanej jako współczesna interpretacja nowego, miejskiego dziedzińca w otoczeniu historycznych budynków. Plac przed secesyjną elektrownią w nowej odsłonie ma swą różnorodnością łączyć ludzi.

Ogrody Anny na terenie łódzkiej Fuzji proj. Medusa Group, fot. mat. Echo Investment

Ogrody Anny zostały podzielone na dwie strefy - mineralną i wegetalną. Wegetalna skoncentrowana jest na zieleni, ale nie tej strzyżonej kosiarkami lecz naturalnej, dającej cień i utrzymującej wody opadowe długo w swojej strukturze. Mineralna wysypania jasnym łamanym tłuczniem, pozwala przesiąkać wodom opadowym, ale i oddychać glebie, zacieniona jest porastającymi ją drzewami.