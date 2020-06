Mało wody w mieście. Jak "zarządzać" suszą?

Susza to zjawisko, które zaczyna nas dotykać regularnie. Ostatnie lata pokazały, że w każdym roku mamy okresy, gdy jest ona tematem gorącym. Susza dotyka nie tylko rolnictwo, o czym się szeroko mówi i pisze. Jest to również problem zauważalny w miastach. Już dziś widzimy, że konieczne są działania, które pozwolą na zarządzaniem ryzykiem wystąpienia suszy. Bo susza łączy się też z falami upałów oraz pogłębiającym się zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła. Problem suszy w mieście szeroko omawia Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu Wody w Arcadis Sp. z o.o.

To bardzo niekorzystne zjawiska wpływające na miasta i ich funkcjonowanie. Woda jest niezbędna dla życia mieszkańców. Jest też konieczna dla gospodarki. W wielu miastach jest też jedną z atrakcji dla społeczności i turystów. Ale jeżeli będziemy mieć wody coraz mniej te wszystkie funkcje będą zaburzone.

Ta powtarzająca się sytuacja powinna sprawić, że zarówno mieszkańcy miast jak ich włodarze powinni się zastanowić nad tym jak chronić zasoby wody w mieście i w jaki sposób zatrzymywać wodę. Działać możemy na wiele sposobów. Można wdrażać zarówno działania techniczne – „twarde” jak i nietechniczne – „miękkie”. Idealną sytuacją byłoby, żeby te zadania były wprowadzane równocześnie i żeby między nimi występowała synergia.

Edukacja i informacja

Działania „miękkie” to takie które należy wprowadzać systemowo, tak aby ich zasięg był jak największy a równocześnie dostosowany do konkretnej grupy odbiorców. Takie działania to przede wszystkim edukacja i informacja. Jeżeli będziemy przygotowywać użytkowników miasta (społeczność, biznes oraz odwiedzających), w jaki sposób radzić sobie z suszą, jak jej zapobiegać czy też zaczniemy wyrabiać dobre nawyki. Już wtedy ograniczymy susze poprzez racjonalne gospodarowanie wodą we wszystkich obszarach miasta. Każdy korzystający z wody i użytkujący miasto będzie mógł dołożyć mały kamyczek do tego, aby woda a szczególnie ta użyteczna była chroniona przed jej utratą. Konieczne są akcje edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców, konieczne jest również przekazywanie informacji na temat zasobów wodnych, możliwości oszczędzania wody czy też o możliwościach wykorzystania wszelkiego rodzaju dofinansowań promujących i wspierających retencje.

Słowo klucz: retencja

Ponieważ retencja to słowo klucz. Retencja to szansa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia suszy. Szansa na zatrzymanie wody w mieście. To nie tylko niezbędne działanie w czasie, gdy mamy za mało wody. To również obrona przed gwałtownym spływem powierzchniowym i szybkim odprowadzeniem wody z terenu miasta, z równoczesnym ryzykiem wystąpienia powodzi miejskiej typu flash flood. Retencjonując wodę na terenie miasta zatrzymamy ją i następnie będziemy mogli ją wykorzystać, gdy będziemy jej potrzebować a będziemy odczuwać jej niedobór.

Tworzenie retencji będzie się wiązało z wprowadzaniem działań „twardych” – inwestycyjnych. Działania takie mogą być realizowane zarówno przez samorządy jak i przez samych mieszkańców. Co może zrobić każdy kto mieszka w mieście? Odpowiedź nie jest wprost a brzmi… to zależy. To zależy w jakiej części miasta mieszka. To zależy, czy mieszkamy w budynku wielorodzinnym czy też w zabudowie zwartej, ale jednorodzinnej. Czy posiadamy teren zielony i czy mamy możliwość kreowania naszej najbliższej przestrzeni. I co najważniejsze czy chcemy działać w celu zapobiegania suszy i ochrony cennego zasobu jakim jest woda.