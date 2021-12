Małopolska Chata Podcieniowa znów doceniona zagranicą

BXB studio zostało nagrodzone przez The European Property Awards podczas ceremonii Red Carpet Presentations, która odbyła się 2 grudnia. Projekt Małopolskiej Chaty Podcieniowej, konkurował z innymi europejskimi nieruchomościami w kategorii Single Residence.

Nagrody European Property Awards są oceniane przez niezależny panel ponad 80 ekspertów branżowych. Ocena koncentruje się na jakości projektu, użytkowości, innowacyjności, oryginalności i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Zespołowi sędziowskiemu przewodniczą Lord Caithness, Lord Best i Lord Waverley, członkowie Izby Lordów w parlamencie Wielkiej Brytanii. European Property Awards to największy, najbardziej prestiżowy i powszechnie rozpoznawalny znak jakości na Wyspach Brytyjskich.

Jest to już kolejna nagroda dla tego budynku, co czyni go jednym z bardziej rozpoznawalnych, docenianych i nagradzanych domów jednorodzinnych w Polsce. Do tej pory został uznany najpiękniejszym domem świata przez RTF Global Architecture Design Awards 2021, został zaliczony do 10 najpiękniejszych domów dekady magazynu Dobrze Mieszkaj, otrzymał Nagrodę Izby Architektów jeszcze na etapie projektu koncepcyjnego w 2017 roku, następnie wyróżniony przez Niemiecką Radę Wzornictwa nagrodą German Design Award 2022 Special. The European Property Awardto kolejna nagroda dla obiektu przyznana przez członków Izby Lordów w parlamencie Wielkiej Brytanii.