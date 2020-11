Małopolska galeria przyjazna rodzinom z dziećmi

Galeria Bronowice została laureatem II edycji organizowanego przez miasto plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”. Organizatorzy docenili wypracowane standardy działania centrum handlowego, a także organizowane tu atrakcje dla najmłodszych.

Galeria Bronowice po raz kolejny została laureatem plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa. Podczas przyznania certyfikatu krakowskiemu centrum handlowemu brano pod uwagę jego codzienną działalność, prorodzinne rozwiązania, oraz zaspokajanie potrzeb tak wymagających klientów, jakimi niewątpliwie są rodziny z dziećmi. W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, kapituła konkursowa brała również pod uwagę kwestię bezpieczeństwa i dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących norm i przepisów sanitarnych.

- Cieszy nas, że po raz kolejny Galeria Bronowice dołączyła do zaszczytnego grona miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi. Od początku istnienia dbamy o komfort rodziców z małymi dziećmi, a także rozrywkę dla najmłodszych. Teraz jednak, w związku obecną sytuacją epidemiczną w naszym kraju, najważniejszą dla nas kwestią jest bezpieczeństwo odwiedzających nas rodzin - mówi Aleksandra Rzońca, Dyrektor Galerii Bronowice.

Obiekt przystosowany jest do komfortowego robienia zakupów i spędzania czasu wolnego z dziećmi. Można tu bez problemu przejść z wózkami po szerokich alejkach pasażu, a na rodziców z dziećmi w centrum handlowym czeka wiele atrakcji. Najmłodsi mogą korzystać na terenie obiektu z szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej czy rozrywkowej. Znajduje się tu Kreatywna Planeta, Kreatywna Stefa Gier, plac zabaw, interaktywna strefa przed Auchan oraz karuzela. Ponadto w Punkcie Info można odebrać do swoich pociech opaski niezgubki, na których w razie potrzeby można znaleźć informacje kontaktowe do rodziców.

Plebiscyt „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” promuje rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby krakowskich rodzin z dziećmi w różnym wieku. Realizowany jest w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”, objętej honorowym patronatem prezydenta Krakowa.