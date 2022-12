Malownicza górska trasa już po remoncie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły prace za prawie 460 mln zł. Objęły one linie od Chybia przez Skoczów do Cieszyna i Wisły Gębce. Powstały nowe przystanki, wyremontowano istniejące mosty i wiadukty.

Szybko i komfortowo od niedzieli 11 grudnia podróżni pojadą pociągiem w Beskid Śląski do Wisły.

Dostęp do kolei zwiększy nowy przystanek Ustroń Brzegi i przebudowane perony.

Na górskiej trasie pociągi pojadą nowym torem m.in. przez przebudowany wiadukt kolejowy o długości 120 m i wysokości 25 m w Wiśle Głębce (Łabajów) i most kolejowy w Wiśle Dziechcince oraz 138 innych obiektów inżynieryjnych.

Projekt obejmował linie od Chybia przez Skoczów do Cieszyna i Wisły Gębce.

Pół godziny krócej, w ok. 1h 40 min. pojedziemy pociągiem od 11 grudnia z Katowic przez Goleszów do Wisły Głębce. To jeden z efektów realizowanego przez PLK SA projektu. Na trasie będzie mogło kursować więcej pociągów. Dotychczas podróżni korzystali z efektów prac na trasie Chybie – Skoczów – Goleszów – Cieszyn.

Na 20 km odcinku Goleszów – Wisła Głębce dodatkowy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Ustroń Brzegi (między Ustroniem Zdrojem a Ustroniem Polaną). Dogodne warunki podróży gwarantują przebudowane perony na 7 stacjach i przystankach: Ustroń, Ustroń Zdrój, Ustroń Polana, Wisła Jawornik (dawniej Obłaziec), Wisła Uzdrowisko, Wisła Dziechcinka i Wisła Kopydło. Na górskiej trasie pociągi pojadą nowym torem m.in. przez przebudowany wiadukt kolejowy o długości 120 m i wysokości 25 m w Wiśle Głębce (Łabajów) i most kolejowy w Wiśle Dziechcince oraz 138 innych obiektów inżynieryjnych.

Stacja Ustroń Polana widziana z lotu ptaka, fot. Adam Roik, mat. PKP PLK

Od 2021 r. podróżujący koleją w Beskid Śląski do Skoczowa, korzystają z nowego przystanku Skoczów Bajerki oraz przebudowanych stacji i przystanków: Chybie Mnich, Zaborze, Pierściec, Skoczów. Od września 2022 r., po 9 latach przerwy, kolej zapewnia podróże od Skoczowa przez Goleszów do Cieszyna. Odcinek Goleszów – Cieszyn składy pokonują w nieco ponad 10 minut. Przejazd z Katowic do Cieszyna przez Skoczów i Goleszów wynosi ok. 90 min. Bezpośrednie połączenie jest dużym ułatwieniem dla mieszkańców regionu, studentów, turystów. Lepsze podróże są zapewnione ze stacji i przystanków: Skoczów Bładnice, Goleszów, Goleszów Górny, Bażanowice, Cieszyn Uniwersytet (dawniej Mnisztwo) oraz Cieszyn.

Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskały lepszy dostęp do pociągów, dzięki przebudowie peronów i wyposażeniu ich w pochylnie. Obiekty są podwyższone, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Są wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Perony mają nowe oświetlenie. Orientację w podróży ułatwiają tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Zamontowano stojaki na rowery.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn / Wisła Głębce” ma wartość prawie 460 mln złotych, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.