Malta Office Park zmierza w stronę ekologii

Malta Office Park – kompleks biurowy nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu – zmienia swoje oblicze. Pojawią się nowe udogodnienia, będzie bardziej przyjaźnie i bardziej ekologicznie.

Malta Office Park to jedna z najbardziej rozpoznawalnych lokalizacji biurowych w Poznaniu. Planowane zmiany obejmą poprawę komfortu pracy poprzez poszerzenie oferty dostępnych usług, zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwo zdrowotnego, ochronę ekosystemu i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Wg Sylwii Piechnik, Head of Office Leasing EPP, priorytetami projektu modernizacji Malta Office Park są człowiek i środowisko.

- Malta Office Park to z pewnością jedna z najciekawszych lokalizacji biurowych. Bliskość jeziora Maltańskiego i związanych z nim atrakcji pozwala zachować równowagę między pracą a wypoczynkiem. Nie ma wielu takich miejsc gdzie po godzinach można poszaleć na wakeboardzie czy popływać kajakiem. Ale taka lokalizacja zobowiązuje. Obecnie nasze działania koncertujemy wokół dbałości o człowieka i środowisko. Nasz kompleks jako pierwszy w Polsce i trzeci na świecie otrzymał certyfikat BREEAM In-Use International V6 potwierdzający wysoką jakość budynków i ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie certyfikatu WELL Health and Safety, dzięki któremu zapewnimy naszym najemcom bezpieczeństwo zdrowotne - mówi Piechnik.

- Dbamy również o najmniejszych mieszkańców maltańskiego ekosystemu. Na terenie kompleksu rozmieściliśmy budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów. Nasz kompleks w 100 proc. zasilany jest ekoenergią pochodzącą z elektrowni wiatrowych, słonecznych i wodnych. Dodatkowo wdrożyliśmy system Evolution, który pomaga monitorować zużycie. Sukcesywnie wymieniamy oświetlenie na energooszczędne i planujemy montaż paneli fotowoltaicznych. Organizujemy infrastrukturę dla zielonych środków transportu, w tym stanowiska do ładowania elektrycznych samochodów, rowerów i hulajnóg. Myślimy również o zapewnieniu naszym użytkownikom szerszej gamy usług. W planach jest siłownia – wewnętrzna w postaci kameralnego studio do wyłącznego użytku parowników kompleksu, pojawi się również siłownia zewnętrzna pozwalająca na aktywność sportową na świeżym powietrzu. Chcemy aby dzieci naszych użytkowników miały tu swoje przedszkole. Planujemy również rozbudowę obecnie istniejącej strefy wypoczynkowej, ponieważ cieszyła się ona bardzo dużą popularnością w okresie letnim. Mamy nadzieję już niedługo wrócić do organizowania wydarzeń dla najemców związanych przede wszystkim z ekologią, edukacją i integracją, które przed pandemią cieszyły się dużym powodzeniem i dzięki którym tworzyła się społeczność Malta Office Park – zaznacza Sylwia Piechnik.