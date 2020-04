Mały budynek drewniany powstaje w dwa dni. Kiedy technologia drewniana podbije polski rynek?

Eksperci Polskich Domów Drewnianych wskazują, że w kolejnych latach na przyspieszenie tempa budowy, może wpłynąć upowszechnienie budownictwa drewnianego, które jest znacznie szybsze i niezależne od pory roku.

- Drewno to stabilna i bezpieczna alternatywa dla powszechnie dziś stosowanych materiałów budowlanych. To w pełni odnawialny i naturalny surowiec, który po odpowiedniej obróbce i zastosowaniu odpowiednich technologii, pozwala na wznoszenie nie tylko wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, ale też obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, biurowce czy muzea. Co ważne, budynki drewniane mogą powstawać niezależnie od pory roku i szybciej, niż przy wykorzystaniu obecnie powszechnych technologii murowanych. Dlatego na świecie już od kilku lat trwa dynamiczny rozwój technologii budowania z drewna – mówi Andrzej Schleser, członek zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A. ds. handlowych.

Na rynku budowlanym obserwowany jest stały wzrost zainteresowania technologią drewnianą, której zaletą jest szybkość budowy. Od przysłowiowego wbicia łopaty, prefabrykowany budynek drewniany stawia się w zaledwie 1-2 dni, a wznoszenie czterokondygnacyjnego bloku może trwać jedynie 30 dni.

Spółka Polskie Domy Drewniane planuje jeszcze w tym roku rozpocząć budowę pierwszych osiedli domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. - Pierwsze budynki jakie zrealizujemy powstaną w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Przygotowywany jest on z drewna iglastego o określonych parametrach dotyczących wilgotności i odpowiednio podwyższonej odporności ogniowej. Prawidłowo skonstruowany szkielet budynku pozwala na zachowanie odpowiedniej sztywności konstrukcji, tak aby była ona w stanie przenosić obciążenia np. dachu czy kolejnej kondygnacji. Ściana szkieletowa to nie tylko drewno, ale również paroizolacja, izolacja termiczna oraz płyty poszycia, które zamykają panel, ale również nadają mu niezbędne parametry techniczne oraz ognioodporność. To sprawia, że budynek wznoszony w tej technologii jest bezpieczny i może być użytkowany przez dziesiątki lat – podsumowuje Andrzej Schleser.