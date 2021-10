Mamucia skocznia w Pieninach? Odważny projekt konsultowany z polskimi skoczkami

Praca dyplomowa studenta Politechniki Krakowskiej to odważna koncepcja obiektu sportowego, który byłby unikalny na skalę krajową. Koncepcja przewiduje budowę w Szczawnicy skoczni mamuciej, na której można by było rozgrywać zawody „w lotach” narciarskich. Konsultantami koncepcji byli polscy skoczkowie.

Student Politechniki Krakowskiej, Dominik Pacholik, zaprojektował w ramach swojej pracy dyplomowej koncepcję obiektu sportowego z pięcioma skoczniami, w tym skocznią mamucią.

Oprócz skoczni koncepcja przewiduje m.in. przestrzenie konferencyjne oraz najdłuższą w Polsce ściankę wspinaczkową i kolejkę do zjazdu trasą skoczka narciarskiego.

Konsultantami studenckiej koncepcji byli polscy skoczkowie, m.in. Dawid Kubacki.

Autor projektu liczy na zainteresowanie samorządów i PZN.

Entuzjaści skoków narciarskich wiedzą, jak spektakularne są skoki na skoczniach mamucich, nie bez powodu nazywane lotami. W Polsce nowoczesnymi skoczniami mogą pochwalić się Wisła i Zakopane, nie mamy jednak w naszym kraju "mamuta".

Student Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Dominik Pacholik, zaproponował zmianę tego stanu rzeczy. W swojej pracy dyplomowej zaprojektował kompleks narciarski w Szczawnicy z pięcioma skoczniami, z których największa miałaby mieć punkt konstrukcyjny K200.

– Ten projekt to zaproszenie do publicznej dyskusji o możliwościach powstania w Polsce tak wyjątkowego obiektu – mówi cytowany przez Politechnikę Krakowską Pacholik. Co ciekawe, konsultantami koncepcji studenta byli polscy skoczkowie, w tym Dawid Kubacki.

Praca powstała pod kierunkiem uznanego grona promotorskiego z Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich WA Politechniki Krakowskiej: prof. Jacka Gyurkovicha oraz dr. inż. arch. Damiana Poklewskiego-Koziełła i dr hab. inż. arch. Mariusza Twardowski, prof. PK. Powstała dzięki temu wyjątkowo dojrzała praca magisterska. To właśnie jeden z promotorów, prof. Mariusz Twardowski, pomógł w kontaktach z profesjonalnymi skoczkami. Dawid Kubacki, na przykład, udzielił wskazówek dotyczących połączenia wybiegów. Autor projektu nie ukrywa, że liczy na zainteresowanie swoim projektem samorządów z regionu Pienin oraz Polskiego Związku Narciarskiego. Jest również otwarty na dyskusje i ewentualne zmiany w koncepcji.

Obiekt dla skoczków i dla turystów

W obecnym kształcie projekt przewiduje powstanie na wzgórzu Jarmuta w Szczawnicy kompleksu pięciu skoczni narciarskich (K40, K60, K95, K120, K200) z rozbiegami łączącymi się w miejscu wypłaszczenia, tworząc wizualnie "dłoń" ukrytą wśród drzew. Skocznie o różnych wymiarach umożliwiałyby zarówno treningi młodym skoczkom, jak i przeprowadzenie zawodów w skokach narciarskich najwyższego kalibru. Największa ze skoczni, widoczna z każdego punktu w mieście, miałaby stać się dominantą w jego krajobrazie i swoistą wizytówką. Autorowi projektu za inspirację posłużyły słynne obiekty tego typu w Innsbrucku oraz Planicy.

Młody architekt pod uwagę brał kilka możliwych lokalizacji, a o wyborze wzgórza Jarmuta zadecydowała nie tylko jego wyeksponowanie w przestrzeni, ale również dostępność komunikacyjna okolicznych terenów oraz - co szczególnie ważne w przypadku skoków na "mamutach" - dobre warunki wietrzne, jakie zapewniają zalesione stoki i odpowiednie nachylenie terenu.

Koncepcja obiektu przewiduje również liczne atrakcje dla mieszkańców i turystów, którzy mogliby korzystać z centrum przez okrągły rok, również poza sezonem skoków. Projekt przewiduje np. powstanie najwyższej w Polsce ścianki wspinaczkowej (na wieży skoczni mamuciej), przekształcane w sale konferencyjne tarasy widokowe czy kolejkę, która umożliwiałaby przejazd po linie trasą lotu skoczka narciarskiego.