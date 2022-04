Marcin Tomaszewski zaprojektował kolejną nietuzinkową bryłę

Marcin Tomaszewski wpisał swój najnowszy projekt w otoczenie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że bryła położona jest na wzniesieniu. To wpłynęło na ostateczny wygląd budynku, który jest - jak przyzwyczaiła nas już pracownia Reform Architekt - dosyć awangardowy.

REKLAMA

Zaprojektowanie tego domu zaczęło się od tego, jak wygląda działka – jej obrys, ukształtowanie. I mimo to, że nie była to równa powierzchnia, to architekt Marcin Tomaszewski postanowił stworzyć projekt domu, który wpisuje się w teren.

Wzniesienie nie zostało zlikwidowane, co więcej to właśnie dom został „wpisany” w to, co jest wokół. Dzięki temu powstał kompletny projekt domu RE: NOTTURNO HOUSE, który wkomponowuje się w otaczającą go naturę.

Realizacja RE: NOTTURNO HOUSE projektu REFORM Architekt planowana jest w 2023 roku.

(Nie)zwykła kostka

Patrząc całościowo na ten projekt – wywołuje on konsternację. Dużo się dzieje. Zacznijmy więc od frontu. Teoretycznie klasyczna kostka, natomiast tutaj architekt Marcin Tomaszewski postanowił nieco przełamać symetrię, wprowadzając od frontu element elewacji, który współgra idealnie ze zjazdem do garażu. To podkreśla różnice poziomów. Widać, że dom jest na wzgórzu – podjazd i garaż prowadzi w dół, natomiast ścieżka do głównego wejścia jest pod górę. Nie jest umiejscowione centralnie, a z boku. Jakby schowane, pod wystającym ramieniem.

- Ta bryła całościowo to prosty kubik i element, który tworzy cały budynek – został zaprojektowany tak, aby zahaczał o fasadę. Dzięki temu budynek jest wyrazisty, zwraca uwagę. Wszystko utrzymane jest w ciemnej kolorystyce, w której czuję się najlepiej i było to też spójne z oczekiwaniami inwestora. Co więcej, w elewacji postawiłem na szkło. Materiał, który nadaje pewnej lekkości i uniwersalności - mówi architekt Marcin Tomaszewski.

Szkło wykorzystane na elewacji pozwala zobaczyć co się dzieje wewnątrz, a z drugiej strony to przeszklenie powoduje, że przejście na zewnątrz jest płynne. Zieleń oraz ogród „wchodzi” do domu.

Kaskadowy ogród

Kiedy przechodzimy na tył, dopiero zaczynamy rozumieć, co miał na myśli Tomaszewski, mówiąc o zahaczonym elemencie w fasadzie domu. Ten element konstrukcji stanowi również zadaszenie dla górnego tarasu na poziomie 0. Ukośna bryła budynku jest wyjątkową interpretacją formy architektonicznej, w którą wkomponowany został cały układ funkcjonalny projektu.

Natomiast warto zwrócić uwagę na drugi taras, na poziomie -1. Nie można przejść koło niego obojętnie.

Kaskadowe nasadzenia, wodospady tworzą przestrzeń, którą można podziwiać z różnych poziomów, ale też miejsc na działce. Architekt również w kwestii architektury krajobrazu zadbał o to, żeby nie zniszczyć naturalnego ułożenia terenu. Wykorzystał jego potencjał.

Tak naprawdę dopiero z boku, od strony tego kaskadowego ogrodu widzimy, że dom składa się z trzech kondygnacji i kilku tarasów. Powierzchnia samego domu również robi wrażenie – liczy ponad 620 m². Co ciekawe – nie od razu to widać, zwłaszcza od frontu. Realizacja RE: NOTTURNO HOUSE projektu REFORM Architekt planowana jest w 2023 roku.