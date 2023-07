Marina w Pucku już po rozbudowie

W Pucku otwarto zmodernizowany port jachtowy. Rozbudowa mariny trwała półtora roku.

Prace nad rozbudową mariny w Pucku trwały półtora roku. Kluczowym wyzwaniem była budowa części falochronu północnego i stałego pomostu połączeniowego o długości 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów.

Otwarcie mariny jest dla nas powodem do dumy i wielkiej radości. To bardzo ważny krok naprzód w rozwoju Pucka. To też spełnienie zobowiązania wobec naszych przodków, którzy wybrali Puck na dokonanie zaślubin Polski z morzem po 148 latach niewoli oraz tych, którzy budowali port we wczesnym średniowieczu. To pokazuje związek Pucka z morzem od zarania dziejów. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani wobec przyszłych pokoleń, by ten związek utrwalać. I to dla nich głównie tworzymy nową infrastrukturę portową – powiedziała Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.