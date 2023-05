Marka hoteli znana z designu wnętrz otwiera dwa nowe koncepty

Miłość do koszykówki, motywy związane z awiacją to inspiracje stojące za nowymi hotelami ibis Styles, które otworzyły swoje podwoje w maju.

REKLAMA

W maju swoje podwoje otworzyły dwa nowe hotele marki ibis Styles, marki znanej z niepowtarzalnego designu.

Pierwszy z hoteli zlokalizowany w sercu drugiego co do wielkości miasta na Litwie zaskakuje motywem inspirowanym miłością lokalsów do koszykówki.

Z kolei w drugim, królują motywy związane z awiacją, wita podróżników nieopodal największego w Rumunii międzynarodowego portu lotniczego Bukareszt-Otopeni.

Accor rozbudowuje portfolio marki uwielbianej przez gości na całym świecie za niepowtarzalny design i unikalne motywy przewodnie o dwa nowe hotele w Europie Środkowo-Wschodniej. W maju swoje drzwi dla gości otworzyły ibis Styles Kaunas Centre oraz ibis Styles Bucharest Airport. Tego lata drzwi otworzy także już trzeci hotel marki w Warszawie, ibis Styles Warsaw Airport, który powiększy rodzinę obiektów ibis Styles w Polsce.

W sportowym duchu

Położony nad brzegiem malowniczego Niemna ibis Styles Kaunas Centre oferuje 82 nowoczesne i komfortowe pokoje, restaurację i bar na dachu oraz funkcjonalne przestrzenie wspólne. Koncepcja wystroju hotelowych wnętrz opiera się na litewskiej pasji do koszykówki i dumie z legendarnego klubu BC Žalgiris, który wywodzi się z Kowna.

ibis Styles Kaunas Centre: motywy inspirowane miłością lokalsów do koszykówki, fot. mat. pras.

Hotel wyróżnia się tarasem widokowym na dachu budynku - to idealne miejsce na relaksującą kawę, orzeźwiający koktajl lub pyszny posiłek okraszony zapierającymi dech w piersiach widokami na miasto położone u zbiegu Niemna i Wilii. To jedyne miejsce w Kownie, gdzie odwiedzający mogą cieszyć się tak wyjątkowym i panoramicznym widokiem w towarzystwie wyśmienitych napojów i kulinariów.

ibis Styles Kaunas Centre znajduje się zaledwie kilka kroków od centrum handlowego Akropolis oraz Žalgiris Areny, usadowionej na malowniczej wyspie rzecznej na wschód od obiektu. Historyczne Stare Miasto jest również w zasięgu ręki, dzięki czemu goście mogą bez problemu wyruszyć na odkrywanie bogactw kultury Kowna oraz jego wspaniałych zabytków architektury.

Cieszymy się, że możemy powitać turystów odwiedzających nasze miasto zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych w nowo otwartym ibis Styles Kaunas Centre. Już teraz wiele się mówi o wyjątkowym wystroju naszego hotelu. Dlatego jesteśmy przekonani, że kreatywna i angażująca gościnność charakteryzująca ibis Styles sprawi, że będzie o nas już tylko głośniej, a nasz hotel znajdzie dla siebie miejsce na liście najmodniejszych punktów na mapie miasta. Z dumą przyjmujemy gości w zgodzie z najlepszymi międzynarodowymi standardami w sercu pięknego Kowna. To, co wyróżnia nasz hotel to najlepszy z możliwych widok na całe miasto – powiedział Aistė Čistovienė, General Manager, ibis Styles Kaunas Centre.

Wysokie loty

ibis Styles Bucharest Airport to piąty obiekt marki w Rumunii i trzeci w stołecznym Bukareszcie. Nowo wybudowany hotel znajduje się zaledwie 800 metrów od międzynarodowego portu lotniczego Bukareszt-Otopeni i oferuje gościom 84 stylowe pokoje, a także restaurację, bar i prywatny parking. Na życzenie czeka na nich również bezpłatny transfer na lotnisko.

ibis Styles Bucharest Airport: motywy związane z awiacją, fot. mat. pras.

Ze względu na lokalizację obiektu oraz pasję inwestora hotelu, szejka Ahmeda bin Saifa Al Nahyana do awiacji motyw przewodni hotelu nawiązuje do elementów związanych z lotnictwem. Dzięki temu ibis Styles Bucharest Airport to idealny przystanek dla wszystkich podniebnych podróżników, którzy przed odlotem lub tuż po lądowaniu szukają bezpiecznej przystani, w której znajdą beztroski i idealny wypoczynek.