Marriott będzie stawiał hotele modułowe. W Gdańsku zaprezentowano wzorcowy projekt

Na terenie Politechniki Gdańskiej firma Volumetric Building Companies zaprezentowała wzorcowy pokój hotelowy w formie modułu. Został on przygotowany przez sieć hotelową Marriott dla wprowadzanej do Europy nowej marki Fairfield.

Moduł, o wymiarach około 8m długości, 3m szerokości i 3m wysokości, stanowi wzorcową jednostkę hotelową dla marki Fairfield by Marriott, w którym VBC zaprezentował w pełni wykończony i wyposażony pokój dla sieci hotelowej debiutującej w Europie. Znalazły się w nim wszystkie elementy wyposażenia: w pełni umeblowany pokój, łazienka, przedpokój i część korytarza.

Zaprezentowana jednostka jest przykładem poziomu wykończenia modułu, jaki opuszcza chojnicką fabrykę firmy, aby docelowo stanąć w dowolnym miejscu na świecie. Pokój stanowi wzór wykończenia wnętrz dla 150-200 obiektów, jakie w najbliższych trzech latach mają powstać na terenie całej Europy pod nowym szyldem grupy Marriott. Po gdańskiej prezentacji moduł został przetransportowany do Monachium, gdzie w trakcie zbliżających się targów ExpoReal będzie miał swoją europejską premierę.

Sam Tikriti, Prezes i COO Volumetric Building Companies (VBC) otwierając spotkanie podkreślił, że budownictwo modułowe stanowi przyszłość branży ze względu na korzyści, jakie przynosi inwestorom, klientom i środowisku.

- Stoimy przed różnymi wyzwaniami w budownictwie - nieefektywność prowadzi do coraz większego śladu węglowego na świecie. Wykorzystanie technik budownictwa modułowego zapewnia szybszą realizację projektów, o znacznie lepszych parametrach akustycznych i termicznych, co ostatecznie zmniejsza wpływ na środowisko poprzez redukcję śladu węglowego. VBC posiada wiedzę i doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań modułowych dla klientów na całym świecie; hoteli o wysokości do 20 pięter, niedrogich mieszkań, i domów studenckich. Nasze możliwości produkcyjne pozwalają nam na dostarczenie 3.000 modułów rocznie tylko z jednej z naszych fabryk, co oznacza ogromną, potencjalną redukcję śladu węglowego i pozytywny wpływ na środowisko – powiedział Sam Tikriti.