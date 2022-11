Marynarska Business Park już modernizują. Architekci wybrali pragmatyzm, ekologię i mądry design

Marynarska Business Park, jeden z największych kompleksów biurowych na warszawskim Mokotowie, przechodzi modernizację. Projekt realizowany jest z dbałością o zrównoważony rozwój zgodnie z aspektami ESG. Głównym projektantem jest pracownia architektoniczna MJZ.

Nowe oblicze zyskają przestrzenie wspólne biurowców i teren zewnętrzny, gdzie 6 tys. mkw. parkingu zamienia się w ogólnodostępny park.

Głównym projektantem jest pracownia architektoniczna MJZ, projekt zieleni opracowało iGreen Architektura Krajobrazu, projekt wnętrz to dzieło Łoskiewicz Studio.

Maciej Zawadzki, MJZ: "Kluczowe idee, które przyświecały nam przy projektowaniu to pragmatyzm, ekologia i mądry design".

Za przebudowę odpowiada Grupa Reesco, a za project management cmT.

Planowany termin zakończenia prac to II kwartał 2023 roku.

Rewitalizacja kompleksu Marynarska Business Park w Warszawie jest kontynuacją prowadzonej przez Syrena Real Estate i PineBridge Benson Elliot strategii nadawania nowego życia starszym budynkom biurowym.

Modernizację kompleksu zaczęliśmy od przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej, który pokazał, że najbardziej znaczące ulepszenia, jakie możemy wdrożyć w budynkach dotyczą systemu HVAC. Wprowadzimy zatem szereg rozwiązań w wentylacji oraz klimatyzacji mających realny wpływ zarówno na komfort przebywania w biurowcach, jak również na wydajność energetyczną i tym samym niższe koszty eksploatacji budynków. Model energetyczny pokazuje, że rozwiązania, które zaimplementujemy zmniejszą zużycie energii oraz ograniczą emisję dwutlenku węgla w kompleksie - podsumowuje Witold Zatoński, partner zarządzający w Syrena Real Estate.

12 gatunków drzew, fontanna i strumyk

Największą metamorfozę przechodzi patio, gdzie na miejscu betonowego parkingu pojawi się park z przyjazną dla ekosystemu rodzimą zielenią. Posadzonych zostanie tu 12 gatunków drzew o początkowej wysokości ok. 3 metrów oraz 96 rodzajów krzewów. Nowy dziedziniec wyróżniać się będzie zielonymi wzniesieniami, między którymi pojawią się strefy relaksu oraz instalacja wodna w postaci fontanny i przepływającego po terenie strumyka.

Wyjątkowego charakteru doda przestrzeni zaprojektowany otwarty pawilon zbudowany częściowo z elementów pochodzących z recyklingu z zielonym dachem służący jako miejsce spotkań i wydarzeń. Będzie on pełnił również funkcję edukacyjną związaną z ekologią i właściwym gospodarowaniem wodą. Obiekt wyposażony zostanie w system retencji deszczówki oraz elementy infrastruktury angażujące najemców i lokalną społeczność do działań na rzecz ochrony wodnych ekosystemów, np. poprzez wykorzystanie zgromadzonej wody do podlewania roślin. Klimatu patio dopełni designerskie oświetlenie w formie ringów. W parku wdrożony zostanie ponadto system retencji wody, który pomoże w utrzymaniu spójnego mikroklimatu, pojawią się budki dla ptaków oraz hotele dla owadów.

Nowe patio będzie miejscem otwartym na miasto i przyjaznym zarówno dla ruchu pieszych, osób z niepełnosprawnościami oraz dla rowerzystów. Dziedziniec będzie wyłączony z ruchu samochodowego, możliwe tu będą jedynie dojazdy taksówek i parkowanie krótkoterminowe, co pozwoli na dogodny dostęp gości do poszczególnych biurowców. Z myślą o komforcie najemców na terenie zewnętrznym postawione zostały ekrany odgradzające inwestycję od ruchliwej ulicy Marynarskiej. Będzie się po nich piąć zieleń, która dodatkowo spełni też funkcję antysmogową.

Pragmatyzm, ekologia i mądry design

Kluczowe idee, które przyświecały nam przy projektowaniu to pragmatyzm, ekologia i mądry design. Chcieliśmy, by nowa przestrzeń była nie tylko użyteczna i piękna, ale też zrealizowana z korzyścią dla najemców, lokalnej społeczności i ekosystemu. Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją obecnie miasta są wyspy ciepła tworzone przez betonowe nawierzchnie. W modernizowanym kompleksie również mieliśmy do czynienia właśnie z takim przypadkiem. Odwróciliśmy ten efekt zamieniając parking naziemny w pełen zieleni park z 50-cioma drzewami. Dodatkowo przy projektowaniu pawilonu oraz ścieżek na patio wykorzystaliśmy materiały pochodzące z rozbiórek, m. in. pylonów reklamowych. Poza tym nie ma bardziej ekologicznego rozwiązania niż adaptowanie i przywrócenie do życia w efektywny sposób już istniejącego budynku – mówi Maciej Zawadzki z MJZ.

W ramach rewitalizacji inwestycji Marynarska Business Park metamorfozie poddane zostaną także hole wejściowe każdego z czterech budynków kompleksu. Nowy design, wyposażenie, materiały i oświetlenie sprawią, że lobby staną się nowoczesnymi i funkcjonalnymi miejscami do spotkań i pracy. Główna recepcja kompleksu zlokalizowana zostanie w biurowcu B usytuowanym od ulicy Taśmowej. Będzie ona wyposażona w nowoczesny system kontroli dostępu oraz dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. We wszystkich lobby zainstalowane zostaną multimedialne terminale informacyjne, które będą pomagały w nawigacji po obiekcie. Wspólnym elementem dekoracyjnym łączącym wszystkie hole wejściowe będą oryginalne, spójne wielkoformatowe rzeźby. W biurowcu B zaprojektowane zostało także nowoczesne centrum konferencyjne. Na 250 mkw. najemcy będą mieli do dyspozycji 4 sale konferencyjne, pokój dla rodzica z dzieckiem oraz kuchnię. Zorganizowana została tu sala fitness do ćwiczeń, z której już teraz można korzystać indywidualnie lub w grupach. W planach jest także poszerzenie oferty gastronomicznej biurowca.

Kompleks Marynarska Business Park będzie płynnie skomunikowany z okoliczną siecią ścieżek dzięki przebiegającej przez patio wewnętrznej drodze rowerowej. Rowerzyści będą mieli do dyspozycji pełną infrastrukturę - parking dla jednośladów na 120 miejsc na poziomie podziemnym razem z szatnią z prysznicami oraz czterema ładowarkami dla rowerów elektrycznych, a także stojaki naziemne i stację do samodzielnej naprawy pojazdów. Parking dla zmotoryzowanych dostępny jest na 3 poziomach podziemnych, gdzie łącznie do dyspozycji najemców i gości biurowców jest 1.300 miejsc postojowych dla samochodów. Wkrótce pojawią się na nim także stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z podstawami ESG. Posiada certyfikat BREEAM In Use 2015 na poziomie Excellent. Po zakończonej modernizacji kompleks będzie ubiegał się o kolejne certyfikaty: Breeam In-Use w nowym systemie v6, certyfikat WELL, WELL Health & Safety oraz WIREDSCORE, oceniający jakość funkcjonowania oraz system łączności cyfrowej nieruchomości oraz białe certyfikaty efektywności energetycznej. Za doradztwo w procesie certyfikacji projektu odpowiada zespół ekspertów z JW+A. Inwestor współpracuje także z Fundacją Integracja w celu jak najlepszego dostosowania inwestycji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.