Matrix Office Park rozrośnie się

GTC rozwija kompleks Matrix Office Park w Zagrzebiu, rozszerzając go o kolejny budynek biurowy. Na początku tego roku deweloper otrzymał pozwolenie na realizację budynku Matrix C.

Matrix Office Park, zlokalizowany w atrakcyjnej biznesowej dzielnicy Zagrzebia, to jedno z nowocześniejszych i najbardziej zrównoważonych środowiskowo centrów biznesowych w chorwackiej stolicy. Dwa pierwsze budynki Matrix Office Park powstały w 2019 i 2020 roku i oferują około 21 280 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej. W budynkach znajduje się również parking dostępny do wynajęcia dla lokalnej i międzynarodowej społeczności biznesowej. Matrix Office Park to nie jedyna inwestycja GTC w Chorwacji. Innymi dowodami skutecznej działalności GTC na chorwackim rynku nieruchomości komercyjnych są zarządzane przez spółkę centrum handlowe Avenue Mall i przestrzeń biurowa Avenue Center, położone w Zagrzebiu, blisko centrum miasta.

Wraz z dużym zainteresowaniem dwoma pierwszymi budynkami Matrix Office Park, które zostały wynajęte w 95%, GTC postanowiło rozszerzać swoją działalność w Zagrzebiu poprzez rozbudowę kompleksu o budynek C. Obiekt będzie oferował przestrzeń 10 500 m kw. najmu, na której znajdą się wysokiej jakości powierzchnie biurowe, sklepy, przechowalnia rowerów, a także inne usługi i udogodnienia. Dodatkowo na terenie budynku znajdzie się parking podziemny i naziemny dla 250 pojazdów oraz miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych.

Zrównoważony rozwój i minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne to ważne aspekty działalności GTC. Spółka stale pracuje nad zapewnieniem ekologicznych rozwiązań dla swoich obiektów. Matrix Office Park nie jest pod tym względem wyjątkiem. Budynki A i B otrzymały certyfikacje LEED na poziomie Platinum, powiększając tym samym portfolio zielonych projektów GTC. Nowy biurowiec ma stać się kolejnym zrównoważonym centrum biznesowym. Po zakończeniu budowy Matrix C będzie posiadał certyfikat DGNB Gold.

– Cieszę się, że nasze chorwackie portfolio tak szybko się powiększa i możemy pochwalić się znakomitymi wynikami na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Nowy budynek w tak nowoczesnym kompleksie, jakim jest Matrix Office Park, to dla GTC wspaniała okazja do dalszego poszerzania swojej działalności i bycia liderem w rozwoju rynku nieruchomości w Zagrzebiu, a dla samego sektora – do rozwoju w nowych kierunkach. Kolejny budynek to również doskonała okazja do wzmocnienia naszych relacji z najemcami i zapewnienia im zrównoważonych rozwiązań, które obecnie bardziej niż kiedykolwiek są potrzebne w każdym aspekcie życia i biznesu – mówi Arn Willems, Managing Director GTC w Chorwacji.

Matrix Office Park przyciąga znanych międzynarodowych klientów z różnych branż. Do najemców należą firmy z branży mody, handlu detalicznego, usług finansowych i IT, a wielu z nich planuje dalszy rozwój swojego biura w ramach kompleksu. Dzięki temu inwestycja stanie się prawdziwie nowoczesnym centrum dla wielu różnorodnych kultur i branż, zapewniając komfort i bezpieczeństwo najemcom. Po zakończeniu budowy biurowca w stanie surowym, które jest planowane na II kwartał 2023 r., rozpocznie się aranżacja powierzchni dla najemców.