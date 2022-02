Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich projektu Nizio Design docenione

27 stycznia podczas 4 Design Days miała miejsce gala rozdania nagród Property Design Awards. Budowane przez ponad 10 lat Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie projektu Nizio Design International otrzymało nagrodę w kategorii Bryła: Obiekty Publiczne.

Rzeźbiarska bryła Mauzoleum, zaprojektowana przez Nizio Design International to architektoniczny pomnik pamięci; symbol pacyfikacji dokonanych w Michniowie i innych polskich wsiach w 1943 roku, podczas II wojny światowej.

Oglądany z zewnątrz, od strony północnej i południowej elewacji, budynek Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, przywodzi na myśl ustawione jedna za drugą, drewniane wiejskie chaty. Ten ciąg symbolicznych chat ma niepokojącą formę. Poszczególne segmenty zderzają się ze sobą, rozpadają się, jak po kataklizmie, trzęsieniu ziemi czy pożarze.

Unikatową monolityczną bryłę budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie tworzy 11 segmentów: 5 zamkniętych i 6 otwartych, poprzecinanych pęknięciami, nadającymi obiektowi dramaturgii. Kolejne segmenty ulegają stopniowej deformacji i rozpadowi. Pełna ekspresji architektura i celowa postępująca degradacja kolejnych elementów bryły to symbol eskalacji wojennych represji wobec mieszkańców wsi.

Nagrodę Property Design Awards 2022 odebrali dyrektor muzeum Tadeusz Sikora oraz Mirosław Nizio, założyciel, Nizio Design.

- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie! To już czwarta nagroda za ten obiekt w tym roku. Jest on dla mnie wyjątkowy, to 10-letnia realizacja, która opowiada bardzo traumatyczną historię. Taki jest mój kierunek projektowy, aby pielęgnować pamięć o ważnych wydarzeniach. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi, który wielokrotnie przez te 10 lat podróżował ze mną do Michniowa, tych wypraw było ok. 500. Cały zespół kuratorski dał mi ogromne zaufanie, co niezmiernie doceniam - mówił Mirosław Nizio.

- Chciałbym podziękować za te nagrodę i zapewnić pana Mirosława Mizio, że po tym, jak on się zmagał z materią architektury przez 10 lat, teraz przyszła kolej na muzealników. Dostali oni obiekt, gdzie architektura, obraz i światło współgrają w przekazywaniu tych niełatwych treści - dziękował dyrektor muzeum, Tadeusz Sikora.