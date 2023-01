Mazowieckie z nowymi dworcami

W Barchowie i Chrzęsnych otwarto nowe dworce. To projekty realizowane przez PKP w ramach Programu Inwestycji Dworcowych.

Nowe budynki dworców zostały wybudowane w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obydwa obiekty to typowe Innowacyjne Dworce Systemowe odznaczające się minimalistyczną formą architektoniczną z dominantą w postaci wieży zegarowej.

Budowa nowych dworców Chrzęsne oraz Barchów to koszt odpowiednio 5,1 mln zł oraz 4,3 mln złotych brutto.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A.

Wykonawcą inwestycji w Chrzęsnem i Barchowie, które były realizowane w formule „projektuj i buduj”, było konsorcjum firm Heli Factor sp. z o.o. i Merx sp. z o.o.

Dworzec Chrzęsne jest większy niż ten, który wybudowano w Barchowie. Składa się on z dwóch części. W pierwszej z nich mieści się przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Urządzono ją zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze w jasnej kolorystyce, z dużym dostępem światła dziennego, dostającego się do wnętrza przez wielkoformatowe szklane witryny. Poczekalnię wyposażono w ławki, gabloty, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, system informacji głosowej oraz zegar. Jest ona również w pełni klimatyzowana. W jej sąsiedztwie znajdują się toalety. Natomiast w drugiej części mieści się lokal na wynajem. Pod zadaszeniem zlokalizowano również stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów. Elewację dworca wykończono, w przeważającej części, czerwoną rustykalną cegłą klinkierową z charakterystycznymi wgłębieniami oraz zadrapaniami.

Dworzec w Barchowie jest nieco mniejszy, ale równie nowoczesny, jeśli chodzi o architekturę czy funkcjonalność. Pod wiatą zaprojektowano otwartą poczekalnię, osłoniętą z trzech stron taflami szkła. W celu zapewnienia komfortu podróżnych zainstalowano w jej obrębie promienniki, które zwiększą komfort termiczny podróżnych jesienią i zimą. Pod wiatą w Barchowie podróżni znajdą gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, ławki, stojaki rowerowe oraz stację naprawy rowerów. Natomiast wewnątrz ośmiometrowej wieży z zegarem mieszczą się pomieszczenia techniczne oraz toaleta.

– Otwarcie dworców w Chrzęsnem i Barchowie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy województwa mazowieckiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasie do Warszawy i Białegostoku. Mam nadzieję, że zrealizowane w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego budynki staną się wizytówkami miejscowości Chrzęsne i Barchów oraz ułatwią pasażerom podróżowanie koleją na transgranicznym szlaku kolejowym Rail Baltica. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Oprócz minimalistycznej formy architektonicznej dworce posiadają wiele usprawnień. Są one w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy podróżnych z dużym bagażem. Ponadto nowe obiekty wyposażono w oznakowanie w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy dworcu w Barchowie powstała również nowa pochylnia ze skarpy w kierunku ulicy.

Nowe dworce są także ekologiczne i bezpieczne. Na dachu dworca w Chrzęsnem znajdują się panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii”. Dworce wyposażono również w energooszczędne i w pełni zautomatyzowane oświetlenie. Dworzec Chrzęsne posiada dodatkowo pompę ciepła do ogrzewania wnętrza dworca. Praca wszystkich urządzeń jest nadzorowana przez systemy inteligentnego zarządzania budynkiem, co przekłada się na optymalizację zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Na obydwóch dworcach zamontowano również nowoczesny systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Zmieniło się również najbliższe otoczenie dworców. W Chrzęsnem wykonano nowy dojazd do dworca od strony drogi publicznej, a także 13 miejsc postojowych. W Barchowie również wymieniono nawierzchnię w sąsiedztwie dworca, a także wyznaczono sześć miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnościami.