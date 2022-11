McDonald's w przebraniu. W Ustroniu ozdobili kultowy lokal promując powrót znanego burgera

To obecnie hit sieci. McDonald's w Ustroniu stał się obiektem wyjątkowej akcji promocyjnej. Przywdziany w dekorację imitującą dziergany sweterek lokal ma zachęcić do skorzystania z powrotu do oferty burgera Drwala.

W menu sieci McDonald’s już niedługo pojawi się Burger Drwala, który będzie dostępny zaledwie kilka tygodni. Aby wypromować tę okazję, lokal w Ustroniu zmienił się nie do poznania.

Zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku znalazły się przytulne dekoracje w jaskrawych kolorach imitujące wełnę. Lokal przybrany we włóczkę można odwiedzać od 21 do 27 listopada. Po tym czasie restauracja wróci do swojego dawnego wyglądu.