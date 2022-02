Medicine w Atrium Copernicus przechodzi metamorfozę

Salon Medicine w Atrium Copernicus zostanie powiększony i zaaranżowany według najnowszych trendów, zyskując nowoczesny wygląd i przejrzystą, funkcjonalną przestrzeń.

Znajdujący się w Atrium Copernicus sklep marki odzieżowej Medicine przechodzi właśnie metamorfozę.

Odnowiony salon Medicine będzie jedną z flagowych lokalizacji marki w Polsce.

Blisko 650 mkw. powierzchni, atrakcyjna przestrzeń, odświeżony design, funkcjonalność, nowoczesność i stylowa aranżacja - to wszystko składa się na nowe oblicze marki.

Otwarcie sklepu zaplanowano na wiosnę.

Medicine to marka wyróżniająca się ciekawym, unikalnym wzornictwem i nieszablonowymi stylizacjami. Jedyny salon tej marki w Toruniu, znajdujący się w Atrium Copernicus, jest zarazem jednym z ulubionych miejsc zakupowych mieszkańców.

Odnowiony, przestronny salon zostanie ponownie udostępniony klientom za kilka tygodni. Blisko 650 mkw. powierzchni, atrakcyjna przestrzeń, odświeżony design, funkcjonalność, nowoczesność i stylowa aranżacja - to wszystko składa się na nowe oblicze marki Medicine, które z pewnością pozytywnie zaskoczy wszystkich klientów. Dodatkowo, sklep dysponować będzie szerszym niż dotychczas asortymentem. W ofercie, obok stałej linii ubrań basic, pojawią się wszystkie nowe kolekcje, a także stylowe dodatki i akcesoria dla kobiet oraz mężczyzn.

- Prace remontowe w lokalu trwają. Pracujemy nad funkcjonalnym rozplanowaniem powierzchni i uatrakcyjnieniem jej wyglądu. Chcemy, aby po metamorfozie sklep był jednym z topowych lokali naszej marki w Polsce, z ciekawą aranżacją wnętrz. Przyjazna atmosfera i komfort robienia zakupów, to dla nas kwestie priorytetowe, dlatego dokładamy starań, aby nowy lokal spełniał najwyższe standardy, a jego nowoczesny wygląd i ciekawa oferta przykuwały uwagę klientów, którzy chętnie będą wstępować do naszego salonu – mówi Michał Grzybek, koordynator ds. budowlanych BRANDBQ Sp. z o.o.

Medicine stawia na twórcze podejście do mody. To polska marka modowa, która powstała w 2013 roku i zastąpiła poprzedniczkę – markę Reporter. Firma oferuje oryginalne, elektryzujące i wzorzyste ubrania, projektowane we współpracy z młodymi artystami, którzy tworzą unikalne, limitowane kolekcje.