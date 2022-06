Metamorfoza dworca w Oleśnicy coraz bliżej. Jest umowa

Niebawem rusza przebudowa zabytkowego dworca w Oleśnicy. Właśnie podpisano w tej sprawie porozumienie z samorządem.

Dworzec w Oleśnicy został wpisany do obecnego Programu Inwestycji Dworcowych w ubiegłym roku.

Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych PKP S.A. i realizowana w formule „Projektuj i buduj”.

Wstępnie szacowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2025 roku.

Dzięki sygnowanemu dokumentowi Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji w Oleśnicy, pod warunkiem wynajęcia przez lokalny samorząd przestrzeni na dworcu po zakończeniu jego przebudowy. Taka współpraca pozwoli na połączenie w budynku funkcji obsługi podróżnych (poczekalnia, toalety) z usługami dla mieszkańców, które planuje uruchomić na wynajętej od PKP S.A. przestrzeni miasto Oleśnica. W porozumieniu PKP S.A. zobowiązały się do wykończenia lokali zgodnie z przyjętym przez samorząd standardem. Uzgodniono też ścisłą współpracę na każdym etapie inwestycji. Porozumienie podpisali Ireneusz Maślany i Krzysztof Golubiewski – członkowie zarządu PKP S.A. oraz Jan Bronś – burmistrz Oleśnicy. W wydarzeniu wziął udział także Paweł Hreniak – poseł na Sejm RP i wojewoda dolnośląski w latach 2015-2019.

– Podpisanie porozumienia z Oleśnicą to ważny krok na drodze do przebudowy tego obiektu, ponieważ gwarantuje, że po inwestycji dworzec w Oleśnicy, oprócz obsługi podróżnych, za sprawą instytucji, które planuje otworzyć tu samorząd, stanie się również centrum aktywności jej mieszkańców. W województwie dolnośląskim podobny model współpracy już zadziałał. Na przebudowanych dworcach w Malczycach mieści się biblioteka, w Kątach Wrocławskich – Gminny Dom Kultury, a w Zgorzelcu – harcówka – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Obecnie przebudowa zabytkowego, bo pochodzącego z 1868 roku, dworca w Oleśnicy jest na etapie przygotowania. W najbliższym czasie zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy, określający wstępny zakres inwestycji. Będzie on uszczegółowiony na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Jednak już dziś można powiedzieć, iż przebudowa tego historycznego obiektu obejmie poprawę jego estetyki, funkcjonalności oraz umożliwi dostosowanie budynku do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jedną z ciekawostek jest planowane przywrócenie wewnętrznego dziedzińca, który pełnił niegdyś funkcję ogrodu-poczekalni. Będzie to możliwe dzięki rozbiórce przybudówek powstałych w II połowie XX wieku. Z kolei dzięki instalacji nowoczesnych systemów monitoringu i przeciwpożarowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa na dworcu i w ich otoczeniu. Przy współpracy z samorządem zmieni się również teren przed dworcem.