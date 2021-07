Metamorfoza salonu Apart w Avenidzie Poznań. Zobacz efekty remodelingu!

Marka Apart przeprowadziła całkowitą metamorfozę swojego salonu w poznańskiej Avenidzie. Elegancja, nowoczesność i blask - takie były założenia remodelingu.

Sieć Apart przeprowadza obecnie proces sukcesywnej rewitalizacji, zmieniając aranżację wnętrz kolejnych salonów zlokalizowanych w starannie wybranych punktach w centrach handlowych. Jednym z punktów poddanych remodelingowi stał się salon Apart w Avenidzie Poznań – jednym z największych centrów handlowych w Wielkopolsce. Nowy Salon Apart jest naprawdę przepiękny. Cieszymy się, że marka zdecydowała się przeprowadzić metamorfozę swojego salonu właśnie u nas - mówi Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań.

Sala ekspozycyjno – sprzedażowa salonu Apart w Avenidzie, mieszcząca się na ponad 73 m2 uległa kompletnej estetycznej przemianie. Klientów zaskoczy przede wszystkim zmiana kolorystyczna na ultranowoczesną biel.

Zmodernizowano również design witryn ekspozycyjnych, w których prezentowana jest biżuteria i zegarki. Prezentują się teraz bardziej lekko. Przemianie uległa też wyspa, zaprojektowana tak, aby być strefą wygodną i ergonomiczną zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedawców. Marka zadbała także o ulepszenia w trosce o środowisko – zastosowano m.in. nowe oświetlenie - energooszczędne, o niskiej emisji ciepła i wypełniające wnętrze przyjemnym światłem. Klienci oprócz wrażeń estetycznych i bogatego asortymentu, jak zawsze mogą liczyć na wykwalifikowanych, uprzejmych konsultantów, gotowych do pomocy oraz profesjonalnego doradztwa w wyborze odpowiednich produktów.

Avenida Poznań to centrum handlowe, które na 3 kondygnacjach o łącznej powierzchni niemal 60 tysięcy m2 mieści blisko 200 lokali handlowych i użytkowych oraz 30 restauracji i kawiarni. Pod szyldem Avenidy zgromadziły się najpopularniejsze marki modowe, obuwnicze, biżuteryjne, czy kosmetyczne, a także szereg usług. Centrum nieustannie stawia na rozwój oferty – tylko w ostatnim czasie gruntowną metamorfozę przeszły salony z grupy LPP - Cropp, Sinsay i Mohito. Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów jest 1500 miejsc parkingowych (3 godziny darmowego parkowania) oraz specjalny parking dla rowerzystów. Centrum położone jest bezpośrednio przy poznańskich dworcach - kolejowym i autobusowym.