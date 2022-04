Metamorfoza Teatru Polskie w Szczecinie. Co słychać na placu budowy?

Realizowana kosztem ponad 200 mln zł bezprecedensowa przebudowa Teatru Polskiego w Szczecinie, dzięki której teatr będzie miał scenę główną z 610 miejscami na widowni, scenę teatru szekspirowskiego (320 miejsc), scenę eksperymentalną ze zmienną liczbą miejsc na widowni, salę kabaretową i niezbędne do funkcjonowania takiej placówki kulturalnej zaplecze, wchodzi w finałową fazę.

- Teatr Polski w Szczecinie, wybudowany przed prawie 100 laty, to prawdziwa perła architektury modernistycznej. Zadanie, jakie przed nami postawiono, czyli rewitalizacja zabytkowego budynku z zachowaniem wszystkich charakterystycznych elementów, a jednocześnie jego gruntowna przebudowa i połączenie z nową częścią, czyli nowoczesną żelbetowo–szklaną konstrukcją wkomponowaną w nadodrzańską skarpę, 2 metry poniżej poziomu morza, to prawdziwe inżynieryjne wyzwanie. Jesteśmy szczęśliwi, że sukcesem zakończył się najtrudniejszy etap prac, podwieszenie starego gmachu teatru, i możemy przejść do prac instalacyjnych i wykończeniowych. Termin ukończenia prac, czyli koniec tego roku, choć zadań przed nami jeszcze wiele, nie jest zagrożony – mówi Artur Popko, prezes zarządu Budimex S.A., generalnego wykonawcy projektu.

Nowy Teatr Polski w Szczecinie to prawdziwa perełka projektowa autorstwa Atelier Loegler Architekci z Krakowa. Pomieści on trzy nowoczesne sceny dramatyczne jakich w Szczecinie nigdy nie było: Sale Główną wraz zapleczem scenicznym i aktorskim, najbardziej efektowną Salę Szekspirowską z ruchomą podłogą, pozwalającą modułowo aranżować scenę, oraz Salę Wielofunkcyjną, z której będzie dostęp do Tarasu Zewnętrznego.

Rozbudowa Teatru ruszyła w kwietniu 2020 r. Inwestorem jest Teatr Polski w Szczecinie, wykonawcą projektu Budimex S.A. W sfinansowaniu projektu pomogą środki unijne i z Urzędu Marszałkowskiego. Koszt to ponad 200 mln zł. W ramach rozbudowy powstanie zupełnie nowa część kompleksu teatralnego.

- Zabytkowy budynek Teatru Polskiego leży na skarpie, dlatego trzeba było wykonać ściany szczelinowe stanowiące pionowe zabezpieczenie wykopu. Do ich wykonania użyto ponad 2800 metrów sześciennych betonu i ponad 560 ton stali zbrojeniowej. Ściany mają powierzchnię ponad 4500 m kw., najwyższa z nich ma ponad 22 metry. Ponadto wykonano jedno z największych podbić fundamentów budynku w technologii jet-grouting jakim były fundamenty Starego Budynku Teatru, wraz z pierwszą w Polsce tak wysoką żelbetową ścianą dociskową. Zabezpiecza ona stateczność gmachu Starego Teatru, który jest przebudowywany, a zarazem jest elementem konstrukcyjnym nowego budynku - mówi Jarosław Maślanka, dyrektor rejonu zachodniopomorskiego Budimex S.A.

Posadowienie nowego budynku teatru poniżej poziomu morza wymagało obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Z placu budowy wywieziono ponad 60 tys. metrów sześciennych ziemi i przepompowano ok. 150 000 tysięcy metrów sześciennych wody gruntowej. Nowy teatr będzie połączony ze starym zabytkowym gmachem klatką schodową wraz z windą.

- Nie przeszkodziła nam pandemia i nie dokuczała nam zima. Dzięki temu przyjęte w harmonogramie terminy były dotychczas dotrzymywane, ale niepokojącym zjawiskiem, związanym z wojną na Ukrainie, są rosnące ceny paliw i ograniczenia w dostępie do materiałów. Dużym utrudnieniem jest odpływ z budowy pracowników z Ukrainy. Jednak staramy się na bieżąco uzupełniać zasoby. Na budowie pracuje obecnie ponad 150 osób. Prace postępują w dobrym tempie - ocenia Jarosław Maślanka.

W starym gmachu teatru rozpoczęto prace wykończeniowe. Kontynuowane są prace elewacyjne i instalacyjne. W nowym budynku wylewane są posadzki, trwają prace związane z izolacją dachu. Wkrótce rozpocznie się montaż bram scenicznych i przeciwpożarowych. To nie lada wyzwanie - elementy podwieszeń i technologia sceniczna ważą 120 ton. Jeżeli obecne trudne czasy nie przeszkodzą w realizacji planów, w maju rozpoczną się prace wykończeniowe w salach teatralnych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rewitalizacja zabytkowego obiektu, jego gruntowna przebudowa i rozbudowa, zakończy się w tym roku. Pierwsze spektakle zaplanowano na 2023. Wówczas Filharmonia Szczecińska zyska godnego konkurenta.