Metamorfozy miejskie spod kreski MVRDV. Zobacz cztery wyjątkowe projekty!

Stare zaniedbane przestrzenie i budynki zmieniają w przestrzenie otwarte na miasto i jego mieszkańców. Pokazujemy cztery niezwykłe projekty MVRDV.

Centrum handlowe La Part-Dieu

Pierwotny projekt centrum powstał w epoce, kiedy urbanistyką rządziły zupełnie odmienne niż obecnie trendy. Będąc jednym z największych miejskich centrów handlowych w Europie, La Part-Dieu było zamkniętym w sobie gigantem, mającym niewielkie związek z otaczającymi go ulicami.

Odmieniony budynek otwiera się przede wszystkim na miasto – czy to za pomocą rozległego parku na dachu, połączonego z otoczeniem monumentalnymi schodami, czy też za sprawą dużych okien, które nie tylko doświetlają wnętrza naturalnym światłem, ale również wizualnie łączą je z otoczeniem.

Transformacja centrum handlowego La Part-Dieu w Lyonie, proj. MVRDV, współpraca SUD Architectes, fot. © Ossip van Duivenbode

Spektakularnym aspektem metamorfozy jest znajdujący się na dachu wielopoziomowy ogród na dachu. Oprócz terenów zielonych znajdują się tam także restauracje i kawiarnie, siedziska do wypoczynku i miejsca zabaw dla dzieci. Całość łączy trzy strony budynku, a dalej – także różne części miasta, które nie miały wcześniej ze sobą bezpośredniego połączenia.

Gaîté Montparnasse w Paryżu

Architekci z pracowni MVRDV podjęli się transformacji wybudowanego w 1974 roku bloku miejskiego, który w latach swojej świetności był punktem orientacyjnym tej okolicy Paryża. Chociaż robiąca wrażenie spektakularnymi pionowymi liniami architektury, bryła była jednocześnie również uosobieniem słabości typowych dla swojej epoki i sprawiała wrażenie nieprzyjaznej i zamkniętej w sobie.

Wielofunkcyjny blok miejski Gaîté Montparnasse, proj. MVRDV, fot. Ossip van Duivenbode / mat. prasowe MVRDV

Za sprawą MVRDV zmieniła się w obiekt zachęcający do odwiedzin, dodając jednocześnie nowe funkcje, takie jak przedszkole i blok mieszkalny z domami socjalnymi. Biura, które wcześniej były rozmieszczone na trzech kondygnacjach nad szczytem centrum handlowego, teraz zostały skondensowane w siedmiokondygnacyjnym bloku zlokalizowanym po wschodniej stronie terenu, tworzącym część głównej fasady obiektu. Przedszkole i 62 domy socjalne znalazły się w bloku wkomponowanym w przestrzeń pomiędzy wieżę hotelową i biurowiec Le Heron po północnej stronie terenu.

Transformacja odbyła się przy możliwie największym wykorzystaniu elementów dawnej konstrukcji, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego.

One Green Mile w Mumbaju

MVRDV we współpracy ze StudioPOD przekształcili szereg zaniedbanych przestrzeni pod miejskim wiaduktem w Mumbaju w przestrzeń publiczną do spotkań i integracji mieszkańców. Apodyktyczny element betonowej infrastruktury przemienił się w przestrzeń służącą lokalnej społeczności. Przestrzeń została podzielona na publiczne "pokoje" o różnych funkcjach, a sinusoidalne niebieskie pasy pomogły stworzyć spójną tożsamość wizualną miejsca.

Przestrzeń publiczna One Green Mile pod wiaduktem w sercu Mumbaju w Indiach, fot. Suleiman Merchant / mat. prasowe MVRDV

Ważną rolę w projekcie odgrywa zieleń, rozciągając się w zasadzie na całą przestrzeń. Roślinność pnie się na serii ekranów przesłaniających przestrzeń od strony sąsiadującej ulicy, obrasta łuk wejściowy, "rośnie" w murkach oporowych i donicach.

Tainan Spring w Tainan

Projekt Tainan Spring to innowacyjne podejście do terenów starych, nieużywanych centrów handlowych. Jest to wyjątkowe spojrzenie na przestrzeń publiczną, które obejmuje przekształcenie dawnego centrum handlowego w centrum miasta z miejską lagunę otoczoną młodymi roślinami, które wraz z czasem planowo przekształcić się mają w przyszłości w bujną miejską dżunglę.

Tainan Spring w miejscu po dawnym centrum handlowym w mieście Tainan na Tajwanie, fot. Daria Scagliola / mat. prasowe MVRDV

Oprócz basenu miejskiego, nowego placu publicznego i nasadzeń lokalnych roślin projekt objął również ścieżki publiczne, a także zmniejszenie ruchu ulicznego.

W wyniku prac projektowych budynek centrum handlowego został usunięty i poddany recyklingowi zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Poziom parkingu podziemnego został natomiast przekształcony w otoczony zacienionym pasażem plac publiczny z roślinami. Basen został tak zaprojektowany, aby stanowić idealne miejsce spotkań niezależnie od pory dnia: poziom wody opuszcza się i podnosi w zależności od pory deszczowej bądź suchej, a podczas wyjątkowych upałów spryskiwacze zapewnią odwiedzającym komfortową mgiełkę.