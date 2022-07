Metro już na Bemowie. Warszawa otworzyła kolejne stacje: Ulrychów i Bemowo

Druga linia metra w Warszawie wydłużyła się o dwie nowe stacje: Ulrychów i Bemowo. 30 czerwca nowy odcinek metra otworzyli wspólnie prezydent Rafał Trzaskowski i unijna komisarz Elisa Ferreira.

Jesteśmy na Bemowie, to już dziewiąta dzielnica, do której dotarło metro. Będziemy mogli zobaczyć tu dwie nowe stacje: Bemowo i Ulrychów. Szacujemy, że w ciągu roku skorzysta z nich ponad 40 mln pasażerów, co niesamowicie odciąży ruch w stolicy. Ze stacji Trocka będzie można dojechać w ten rejon w niecałe 30 minut – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.