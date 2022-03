Metro zmieni Kondratowicza w "aleję tysiąca drzew". Coraz bliżej II linii metra na warszawskim Targówku

Zbliża się inauguracja kolejnego odcinka drugiej linii metra na warszawskim Targówku. Koniec prac pod ziemią wiąże się z ich intensyfikacją na powierzchni. Ulica L. Kondratowicza zmieni się przy tej okazji nie do poznania.

Ulica L. Kondratowicza zmienia się na całym kluczowym odcinku, czyli od Rembielińskiej do św. Wincentego. Na każdym z obu krańców na mieszkańców czekać będą nowe stacje drugiej linii metra. Przebudowa na powierzchni realizowana jest w ramach wspólnego przedsięwzięcia Zarządu Transportu Miejskiego, Metra Warszawskiego i Zarządu Dróg Miejskich.

Specjaliści od budowy podziemnej kolei rewitalizują tereny w rejonie stacji C21 Bródno (u zbiegu ul. L. Kondratowicza i Rembielińskiej) i C20 Kondratowicza (na wysokości budynku urzędu dzielnicy). Prace w tym rejonie wchodzą w ostatnią fazę. Okolice te powinny być gotowe wraz z oddaniem do użytku samych stacji, prace budowlane zakończą się w sierpniu tego roku.

Odcinek pomiędzy stacjami przebuduje ZDM. Wcześniej znajdowało się tutaj zaplecze budowy wykonawcy metra, teraz można przystąpić do prac na powierzchni a teren przejęli już drogowcy. Przebudowa ulicy Kondratowicza na tym odcinku potrwa do końca roku. Przez cały czas trwania prac autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą dojeżdżały na Bródno i dowoziły pasażerów do otwartych stacji metra.

Tysiąc drzew dla Kondratowicza

Ulica L. Kondratowicza jest niezwykle szeroka, liczy sobie aż 60 metrów i posiada pokaźny pas dzielący między jezdniami. To rezerwa pod trasę tramwajową, planowaną w tym miejscu dekady temu. Zamiast niej powstało metro, a przestrzeń na powierzchni czeka duża przemiana.

Istniejące szpalery drzew zostaną uzupełnione i rozbudowane. Pojawi się ich ponad 700, będą to głównie klony, graby i lipy. Dla porównania dziś na tym odcinku jest ich około 300. Oznacza to, że po zakończeniu wszystkich prac ulica L. Kondratowicza stanie się „aleją tysiąca drzew”.

Towarzystwa dotrzyma im 136 tysięcy krzewów w różnych gatunkach oraz liczne nowe trawniki, na których części powstaną łąki kwietne. Wzdłuż ulicy zostanie ustawionych około 100 ławek. Wokół nich architekci z pracowni projektowej WXCA zaplanowali dla mieszkańców liczne małe skwery. Planowany jest też duży zielony skwer przy stacji metra C21 Bródno. To oczywiście nie wszystko. Dziesiątki drzew i tysiące krzewów zostało przewidzianych również w rejonie stacji C19 Zacisze.

Metro na dole, przepustowość w górę

Przed rozpoczęciem budowy metra ulica L. Kondratowicza posiadała układ z dwoma pasami w każdym kierunku, wraz z ewentualnymi dodatkowymi do skrętu w rejonie skrzyżowań. Układ jezdni, chodników i tras rowerowych przejdzie szereg modyfikacji, ale ta zasada zostanie zachowana. Jednocześnie znacznie wzrośnie przepustowość tej ulicy, którą należy oczywiście rozumieć jako liczbę osób będących w stanie pokonać ją różnymi środkami transportu w tym samym czasie. Na pokład jednego pociągu metra, łączącego Targówek z Pragą, Śródmieściem, Wolą i Bemowem, wejść może bowiem aż 1500 osób. Wygodne i komfortowe przesiadki zapewni szereg przystanków autobusowych, które zostaną kompleksowo zmodernizowane, oraz węzeł z trasą tramwajową biegnącą wzdłuż ul. Rembielińskiej.