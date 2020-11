Metropolitalne Łąki Kwietne w Tychach

Tyska Rada Seniorów podjęła się założenia łąki kwietnej w pobliżu tężni w Parku Rodzinnym bł. Karoliny. To pilotażowy projekt Metropolii dla metropolitalnych gmin. Oprócz Tychów podobne łąki zostały założone w Sosnowcu i Piekarach Śląskich.

Program Metropolitalne Łąki Kwietne to promocja rozwoju sieci zielonych przestrzeni publicznych w Metropolii.

-Chcemy pokazać, że możemy mieć wpływ na odrodzenie różnorodności biologicznej w naszym najbliższym otoczeniu. Łąki kwietne to dobry sposób na walkę ze skutkami suszy. Poprzez mocno rozbudowany system korzeniowy utrzymują wilgoć i pełnią funkcje izolacyjną gleby. Obniża przez to temperaturę powietrza nawet o kilka stopni - wyjaśniają inicjatorzy projektu.

Zatrzymywanie wody oraz wpływ na temperaturę otoczenia to nie jedyne zalety tego rodzaju łąk. Dzięki bogactwu i różnorodności gatunkowej stanowią miejsce do życia dla pożytecznych owadów i innych małych zwierząt. Dzięki temu mają one wpływ na ograniczenie populacji kleszczy. Na łąkach kwietnych występuje ich zdecydowanie mniej niż na trawnikach. Łąkę kwietną można założyć na najmniejszym skrawku terenu lub nawet w doniczce. Ważne aby było to miejsce słoneczne. W Tychach w ostatnich latach łąk kwietnie powstały na ulicy Sikorskiego, Armii Krajowej, a także w Parku Łabędzi, gdzie zlokalizowano łąkę kwietną miododajną. Łąka, jaka powstała w Parku Rodzinnym bł. Karoliny jest kolejnym takim miejscem w mieście.

- Pomysł założenia Metropolitalnej Łąki Kwietnej bardzo nam się spodobał, widzimy w tym projekcie wiele zalet. To świetny sposób na integrację senioralną i wspólne działanie grupy chętnych osób przy realizacji tej bardzo pożytecznej inicjatywy ogólnomiejskiej. Dzięki poparciu urzędu miasta oraz Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z wielką radością przystąpiliśmy do tego projektu – mówi Urszula Polubiec z Tyskiej Rady Seniorów.

Tyscy seniorzy wzięli udział w zajęciach teoretycznych dotyczących zasad zakładania i utrzymania łąk kwietnych, uczestniczyli także w przygotowaniu terenu i sami wysiewali nasiona.

- Mamy nadzieję, że zrobiliśmy to dobrze i przez letnie miesiące wszyscy będą mogli podziwiać efekty naszej pracy . Cieszę się, że mogliśmy wziąć udział w pilotażowej akcji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Liczymy na możliwość zorganizowania kolejnej takiej inicjatywy w naszym mieście – dodaje Urszula Polubiec.

W Tychach na metropolitalnej łące wiosną zakwitnie ponad 60 gatunków kwiatów: m.in. chabry, maki polne i dziewanny wielkokwiatowe.