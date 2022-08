Miał być biurowiec, będzie obiekt mixed-use. OFF Piotrkowska czekają wielkie zmiany

Handel, usługi medyczne, strefa beauty oraz wellness&spa, restauracja i... szpilkostrada. OFF Piotrkowska w Łodzi czeka na ostatnią inwestycję - obiekt Fern, którego budowa ruszy w 2023 r.

Rewolucyjne zmiany czekają OFF Piotrkowska Center, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi, w którym biznes współistnieje z kulturą, modą, rozrywką i gastronomią.

W lutym 2023 r. rozpocznie się budowa budynku Fern, który zamknie otwartą przestrzeń OFF-a i uzupełni pierzeję ulicy.

Fern nie będzie jednak biurowcem, a obiektem z mieszanymi funkcjami.

Obiekt ma zostać oddany do użytku pod koniec 2024 r.

W lutym 2023 r. w wejściu na teren kompleksu od ul. Piotrkowskiej rozpocznie się budowa budynku Fern, który zamknie otwartą przestrzeń OFF-a i uzupełni pierzeję ulicy. Nie będzie to jednak biurowiec, jak początkowo planowano. Inwestor – OPG Property Professionals, do którego należy OFF Piotrkowska – po analizie rynku zdecydował się zrezygnować z budowy kolejnych biur, które w postpandemicznych realiach nie cieszą się dużym wzięciem.

Fern będzie więc gmachem wielofunkcyjnym, w którym rozwijane będą aktywności komercyjne wpisujące się w różnorodność tego miejsca.

Co znajdzie się w budynku Fern?

- Parter, kondygnację -1 oraz pierwsze piętro planujemy przeznaczyć na handel i usługi, drugie piętro na usługi beauty, wellness&spa, trzecie piętro na usługi medyczne, czwarte na biura, a najwyższe piąte piętro na restaurację – mówi Monika Hryniewicz, kierująca działem najmu i marketingu OPG Property Professionals. – Zabudowania stylizowane na kontenery morskie w prześwicie bramowym zostaną wypełnione pracowniami projektantów mody i ich pokazowymi butikami.

Tamtędy wieść będzie także „szpilkostrada” – pas gładkiej nawierzchni wbudowany w offową trylinkę, który umożliwi wygodne przejście przez OFF w butach na wysokich obcasach. Będzie się ciągnął od ul. Piotrkowskiej aż do wielopoziomowego parkingu przy ul. Sienkiewicza.

Taras z widokiem na Piotrkowską

Atrakcją wysokiego na ponad 20 metrów budynku Fern ma być jego… dach, mający być tarasem widokowym i publicznym miejsce spotkań z letnim kinem, klubem muzycznym i strefą relaksu. Na górę będzie wjeżdżać będzie się windą z poziomu gruntu.

Budowa gmachu Fern wymusi pewne zmiany na gastronomicznej mapie OFF Piotrkowska. Na nowe miejsce w głębi strefy przeniesiony zostanie kontenerowy Gastrobar Doki. Z chwilą rozpoczęcia budowy zakończy działalność na OFF-ie azjatycki bar Good Morning Vietnam.

Fern ma zostać oddany do użytku pod koniec 2024 r.