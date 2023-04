Miał być hotel z drewna, będzie zielona wieża. Łódzka inwestycja jak Bosco Verticale z Mediolanu

N/S - taką nazwę ma mieć nowy wysokościowiec, który może powstać przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Narutowicza w Łodzi. Pracownia architektoniczna MAKAA stworzyła projekt pełen zieleni przypominający znaną mediolańską realizację Bosco Verticale.

Na działce przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Narutowicza w Łodzi może powstać 14-kondygnacyjny budynek o funkcji mieszkaniowej.

Inwestycję chce zbudować KB Development.

Projekt powstał w studiu MAKAA, które wcześniej dla tej działki stworzyło koncepcję hotelu opartego na technologii CLT.

Inwestycja planowana jest na podstawie tzw. lex deweloper.

Narożną, pustą od lat działkę chce zabudować spółka KB Development. Koncepcję architektoniczną stworzyło łódzkie studio MAKAA, które już po raz drugi zmierzyło się z tematem zabudowania tej parceli. Jeszcze w 2021 r. planowano wznieść tam hotel z drewnianych prefabrykatów. Jego projekt i budulec (drewno klejone krzyżowo CLT od ang. „cross laminated timber”) wzbudziły wówczas ożywioną dyskusję. Hotel ostatecznie nie powstanie, a studio MAKAA na zamówienie inwestora zaprezentowało nowy pomysł zabudowy działki.

64 mieszkania i lokale usługowe

Projekt nazwany N/S ma być wielorodzinnym budynkiem o wysokości 14 kondygnacji z ok. 64 mieszkaniami. Ich standard ma rosnąć wraz z kolejnymi piętrami, a status apartamentów przynależeć będzie lokalom na górnych kondygnacjach z tarasami z widokiem na Nowe Centrum Łodzi. Parter przeznaczono na lokale handlowo-usługowe i garaż, którego druga część będzie ukryta pod poziomem gruntu.

Z troską o środowisko

Bryłę gmachu N/S stworzy podium o wysokości sąsiedniej zabudowy i zwężająca się ku górze nadbudowa w układzie tarasowym, która stworzy architektoniczną dominantę charakterystyczną dla narożników łódzkich skrzyżowań. Tarasy umożliwią z kolei wprowadzenie na budynek żywej zieleni, którą ma on „kipieć” od wewnętrznego patio na dachu hali garażowej aż po szczyt. Bogactwo roślinności mają tworzyć m.in. donice rozmieszczone na balkonach i tarasach. Choć działka ma zostać zabudowana w 100 proc., planowana powierzchnia biologicznie czynna będzie stanowić co najmniej 30 proc. inwestycji. Budynek będzie posiadał też zbiornik retencyjny na deszczówkę wykorzystywaną do podlewania roślin. W trosce o środowisko elewacje gmachu mają być wykonane z okładzin z powłoką fotokataliczną, która usuwa z powietrza tlenki azotu, metan i lotne związki organiczne, a także zapobiega powstawaniu na jej powierzchni pleśni i grzybów.

Lex Deweloper, czyli konieczne głosowanie

Jak każda inwestycja planowana na podstawie „lex deweloper” (inwestorzy korzystają ze specustawy, bo planowany budynek jest wyższy niż maksymalna wysokość zabudowy przewidywana dla tego obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), projekt N/S musi uzyskać aprobatę samorządu lokalnego. Stosowny wniosek wkrótce trafi pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi. Jeśli uzyska akceptację, inwestorzy będę mogli ubiegać się o pozwolenie na budowę.