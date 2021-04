Miało być osiedle, będą leśne parki. Łódź wycofuje ze sprzedaży tereny inwestycyjne na rzecz przyrody

Łódź wycofuje ze sprzedaży tereny na Złotnie i Andrzejowie. Działki szykowane pod domy jednorodzinne pozostaną zielone, tak jak sobie życzą mieszkańcy.

Przedmieścia Polesia i Widzewa to jedne z najchętniej wybieranych przez łodzian miejsc do zamieszkania. W zeszłym roku to właśnie na Złotnie padła najwyższa w przetargu cena za metr kwadratowy działki pod dom jednorodzinny.

Właśnie na Złotnie były szykowane pod domy jednorodzinne kolejne tereny.

- Jesteśmy gdzieś między ul. Podchorążych i Rąbieńską - zieleń, lasek z polaną, niewielkie stawy. To teren, dla którego jeszcze 20 lat temu, Rada Miejska uchwaliła plan miejscowy. Dzisiaj wszędzie dookoła wyrastają nowe osiedla, zarówno domów jednorodzinnych, segmentów, jak i bloków. Połowa tego zielonego miejsca także jest przewidziana w planie pod zabudowę, a my szykowaliśmy się do wystawienia terenu na przetarg – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialny za planowanie przestrzenne.

Plan umożliwia budowę domów jednorodzinnych na północnej połowie terenu i na niewielkim kawałku po południowej stronie.

- Presja na budowę mieszkań i domów, to jedno, ale bardzo ważne jest także pozostawienie takich zielonych, dość dzikich terenów nietkniętymi. Te interesy nie muszą być sobie przeciwstawne. Jestem przekonany, że znajdziemy inne nieruchomości, na których łodzianie mogą budować swoje nowe domy, a tereny takie, jak te możemy pozostawić w formie leśnych parków. I tak właśnie będzie przy ul. Podchorążych. Analizujemy wszystkie tereny, które wcześniej planowane były do sprzedaży. Te zielone, porośnięte drzewami będziemy z listy usuwać i zachowywać znajdującą się na niej zieleń – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu.

Większość terenu przy ul. Podchorążych zostanie wycofana z przetargu. Możliwość budowy domów jednorodzinnych miasto pozostawi tylko w niewielkiej, południowej części.

- Wydzielimy kilka działek na domy jednorodzinne. Całą resztę zostawiamy zieloną. Drugim takim terenem, są działki przy ul. Relaksowej. One również od lat były szykowane pod nowe domy jednorodzinne i w tym wypadku zdecydowaliśmy się na pozostawienie całego tego terenu zielonym – zapowiada wiceprezydent.