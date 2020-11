Miało być pole golfowe, będzie zielona przestrzeń dla mieszkańców

Zakończył się pierwszy etap prac na terenie dawnej szkółki w Krzyżownikach, podaje Poznan.pl. W przyszłości miejsce to zostanie dodatkowo zalesione, a docelowo ma pełnić także funkcję rekreacyjną. Las to nowy pomysł na to miejsce. Wcześniej, przez wiele lat zakładano, że na terenie powstanie pole golfowe.

- Poznaniacy potrzebują miejsc do rekreacji i wypoczynku w otoczeniu przyrody. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego dbamy o miejską zieleń. Zagospodarowanie dawnej szkółki leśnej w Krzyżownikach to inwestycja potrzebna nie tylko mieszkańcom tego rejonu, ale całego Poznania. Sądzę, że będzie to miejsce chętnie odwiedzane przez poznaniaków i poznanianki - mówi prezydent Jacek Jaśkowiak.

Jak dodaje prezydent, teren znajduje się w tzw. Północno-Zachodnim Klinie Zieleni, w otoczeniu kompleksów leśnych. Inwestycja w to miejsce przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i pomoże przeciwdziałać skutkom zmian klimatu i zanieczyszczeniom powietrza.

Decyzję o zalesieniu działek pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach prezydent Jacek Jaśkowiak podjął w lipcu ubiegłego roku. Od tego czasu przeprowadzono już pierwszy etap prac - cały teren zabezpieczono, aby móc udostępnić go zwiedzającym. Zlikwidowano elementy zagrażające bezpieczeństwu - pozostałości po niezamieszkałych budynkach, betonowych studniach nawadniających (około 50) czy oknach inspektowych (które miały zastosowanie w dawnej szkółce). Przygotowano ścieżki dla pieszych. Realizowane jest również przyłączenie mediów takich jak prąd i woda do obiektów, które w przyszłości będą mogły pełnić funkcję rekreacyjną.

Obecnie Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowuje zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Planowane jest zwiększenie lesistości terenu, a także wzbogacenie go o funkcje sportowo-rekreacyjne oraz adaptację istniejących budyków na funkcje usługowe.

Po zmianie obowiązującego planu przeprowadzony zostanie drugi etap prac. Podjęte będą przede wszystkim działania związane z zalesieniem działek. Działania zmierzające do zagospodarowania terenu pod względem rekreacyjnym zostaną podjęte po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określi możliwości wprowadzenia takich funkcji oraz ich rozmieszczenie.

