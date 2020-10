Miasta przyszłości bez chodników i dróg? Śmiała wizja architektów

Zdaniem architektów z pracowni 3deluxe, zmiany jakie czekają miasta będą dalece bardziej posunięte niż drobne kosmetyczne przeróbki i adaptacje. Prognozują oni radykalną rewolucję, która całkowicie odmieni przestrzeń miejską. Chodniki i drogi, do których jesteśmy przyzwyczajeni miałyby całkowicie zniknąć z przestrzeni pomiędzy budynkami.

Widoczna od kilku lat transformacja przestrzeni miejskich i towarzyszący jej nacisk na przestrzenie przyjazne pieszym i jednośladom została przyspieszona przez pandemię koronawirusa. Takiego zdania są architekci z niemieckiego biura 3deluxe. Pracownia przedstawiłaa swoją wizję przestrzeni miejskich bez samochodów. Jako przykład podają stworzoną przez siebie koncepcję słynnego placu Times Square w Nowym Jorku oraz zrealizowany już projekt przestrzeni publicznych w Kownie.

– Odkąd stało się oczywiste, że pojazdy silnikowe będą stopniowo znikać z miasta, nadszedł czas, aby zastanowić się nad tym, jak te przestrzenie mogłyby zostać przeprojektowane w przyszłości – przekonuje Dieter Brell, dyrektor kreatywny 3deluxe.

Przykładem tego, jak mogłyby wyglądać przestrzenie miejskie w przyszłości jest oddana do użytku latem tego roku przestrzeń V-Plaza w Kownie projektu 3deluxe. Otwarta forma placu miejskiego poprzeplatanego strefami relaksu i rekreacji, a także przestrzeniami, w których poruszać się można rowerami, hulajnogami czy na deskorolkach spotkały się z ciepłym przyjęciem mieszkańców miasta. Projekt był dla architektów z 3deluxe swoistym case study, które pozwoliło im zbadać jak mogą wyglądać przestrzenie miejskie przyszłości wolne od pojazdów silnikowych, ale za to przestronne, zachęcające do spędzania w nich czasu i przyjazne dla środowiska.

Architekci postulują porzucenie klasycznego, linarnego układu dróg na rzecz organicznych, miejskich krajobrazów, które oferują przeplatające się przestrzenie dla pieszych i nowoczesnych form mobilności. W mieście przyszłości dynamiczne arterie dedykowane mikromobilności i środkom transportu takim jak rowery, hulajnogi, publiczny e-transport, ale także np. biegaczom, współistnieją ze zlokalizowanymi pomiędzy nimi strefami, na których znajdą się różnorodne oferty dla mieszkańców. Takie „wyspy” oferują miejsce do siedzenia, wypoczynku, place zabaw, funkcje wodne, strefy zielone i miejskie ogrody, ogródki piwne, pop-upy czy stacje ładowania dla elektromobilności.

Z kolei miejskie drogi przyszłości miałyby być wzbogacone o różnorodne elementy krajobrazu, sprzyjające dominującym środkom transporu: łagodne zbocza czy architekturę typową dla skate-parków. Dawne skrzyżowania mogłyby natomiast zostać przemienione w tętniące życiem place miejskie, sugerują architekci z 3deluxe.