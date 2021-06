Miasta przyszłości: co będzie kluczowe w światowej architekturze?

Światowe prognozy ludności miast rodzą wiele wyzwań w kontekście projektowania. Szacuje się, że obecnie ponad połowa populacji mieszka w miastach, a do 2039 roku zamieszka w nich przeszło 60 proc. Co więcej, do tego czasu ukształtują się minimum 43 megamiasta, czyli metropolie liczące więcej niż 10 milionów mieszkańców. Architekci i urbaniści stoją dziś przed zadaniem takiego planowania, które zarówno uwzględni tak duży napływ ludzi, jak i wymagania estetyczne czy wpływ na zmiany klimatu.

Nie ulega wątpliwości fakt, że centra miast będą coraz gęściej zaludnione. Ludzie są już zmęczeni dojazdami i korkami, a pandemia – mimo tego, że wielu ludziom uświadomiła to, co naprawdę istotne w życiu, a w dodatku umożliwiła pracę zdalną – sprawiła też, że odczuwalna jest silna potrzeba życia społecznego. Konieczne będzie przemyślenie architektury centrum miast na nowo, aby te efektywnie wykorzystywały przestrzeń i przekształcały funkcje już istniejących obiektów. Przestrzenie mixed-use będą trendem już nawet nie roku, ale najbliższych dekad. Wykorzystywanie budynków przez 24 godziny 7 dni w tygodniu to klucz do efektywnego gospodarowania gruntami – a tych przecież w centrach metropolii z każdym rokiem ubywa.

Obiekty mixed-use rozwiązaniem na problemy z transportem

– Kiedy miasta się rozrastają, niezbędne jest takie planowanie przestrzeni, które możliwie minimalizuje dystans do najważniejszych usług. Na znaczeniu zyskuje koncepcja miast 15-minutowych, w których mieszkańcy mają wszystko, co potrzebne, w zasięgu 15 minut od domu. Tworzenie obiektów wielofunkcyjnych, które łączą biura, handel, usługi i mieszkania, jest najlepszym rozwiązaniem na gospodarowanie przestrzeniami przyszłości i rozładowywanie problemów komunikacyjnych miast – tłumaczy Agnieszka Szczepaniak, dyrektor PR pracowni architektonicznej AP Szczepaniak.

Architekci będą musieli poszerzyć swój zakres kompetencji

Nowoczesna technologia będzie wspierać ludzi tak, aby zwiększać komfort życia i stymulować zrównoważony rozwój. Szerokie zastosowanie znajdzie Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja, druk 3D czy big data. Na znaczeniu zyska projektowanie regeneracyjne i parametryczne. Często stosowane będzie również inteligentne oświetlenie, które dopasuje się do użytkowników i imituje warunki naturalne.

To postawi przed architektami kolejne wyzwania. Do szerokiego spektrum swoich kompetencji będą musieli jeszcze dodać zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami i blisko współpracować ze startupami i naukowcami, aby bazować na najnowszych patentach.

Wyzwanie w walce ze zmianami klimatu

Architektura będzie musiała odpowiedzieć na szereg pytań, spośród których te najważniejsze będą dotyczyć odpowiedzialności za środowisko. Na znaczeniu zyska ekologiczne budownictwo, co wpłynie na zwiększenie liczby certyfikatów. Konieczne jest zastanowienie się na nowo nad materiałami wykorzystywanymi w budynkach. Produkcja cementu odpowiada dziś za 8% światowej emisji dwutlenku węgla. Czas pokaże, czy uda nam się zastąpić go innym surowcem – ale pewne jest to, że to coraz bardziej palące zagadnienie. Niemałym wyzwaniem będzie również przejście na odnawialne źródła energii. Miasta przyszłości będą w dużej mierze bazować właśnie na niej. Architekci będą dążyli do tworzenia wyłącznie budynków zeroenergetycznych.